晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

59歲公司主管「誇張行為」當日常！遭降職不爽辭職 結果悲劇了

2025/09/20 15:01

59歲公司主管「誇張行為」當日常！遭降職不爽辭職 結果悲劇了職場文化不斷改變，每個人都需要因應環境調整。上班族示意圖。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾叱吒職場的日企銷售主管年薪達1500萬日圓（約新台幣306萬元），卻在60歲前被迫「靜悄悄退場」。59歲的A男（化名）過去在職場，以高壓手腕與實力至上的信念掌握銷售部門，然而，當企業文化轉向時，A男昔日的「威嚇式領導」成了時代的累贅，從被調職到黯然離職，最後只能整日在家遊手好閒。

59歲A男（化名），曾是日本1間大型企業的銷售部門主管，年收入高達1500萬日圓，即使到了退休年限，仍維持每年1000萬日圓的高薪。妻子為家庭主婦，長子赴海外工作，女兒也已婚，看似擁有令人稱羨的事業與家庭。

但A男時常在開會時，若下屬提出保守的業績目標，他會拍桌怒斥：「這樣的目標要怎麼吃飯養家？」甚至有1次，因員工在客戶面前找藉口，他在回程的車內連續責罵對方1小時，展現出嚴苛的領導風格。

A男認為，「指導就是愛」，在他所屬的部門聚餐上，他會對其他員工開玩笑說：「業績做不出來的人，為什麼還在這裡？」1句話立刻讓現場氣氛瞬間凝結。

但現今時代變了，公司開始將威嚇式領導視為問題。雖然A男的態度表面上有所改變，但下屬問他問題時，他仍會說「你真的有在思考嗎？」，甚至對年輕員工提出的想法也置之不理，維持這種傲慢的態度。

59歲的A男認為自己會做到65歲退休，結果即將60歲前夕，他收到一份「調職通知」，從銷售部門調到一個與銷售完全無關的職位，而這份通知不管是誰都看的出來是「降職」。

日媒指出，他在年輕員工和女性員工中的名聲相當差，甚至被形容為「絕對不會想留下的上司」。他的管理哲學早已在公司中顯得格格不入。當公司進入「續聘制度」的轉換時刻，這些多年累積的負面聲譽最終成為現實，回到他身上。但就算被調職了，他仍看不起能力比他能力差的同事，為何可以留在原來的職位上。

最終，A男心想「與其被調到那種部門」，索性拒絕公司的續聘安排，決定離開。雖然他擁有3000萬日圓（約新台幣613萬元）的退休金和1000多萬日圓（約新台幣204萬元）的存款，暫時不用擔心經濟問題，但他退休後，無精力去找工作，且每當出門看到同齡人匆匆忙忙去上班時，心裡就會感到一陣空虛。

此後，A男白天在家，總是開著電視，打開冰箱，漫無目的地四處閒逛，而他的妻子為了躲避他，開始上更多的課，也花更多時間在外面。

但A男仍認為，「都是我的錯嗎？這也太過分了吧」。報導指出，A男的情況絕非個案，在當今的社會中，不僅要取得成果，還要善於與他人合作並培養年輕人。

事實上，令人生畏、具有破壞性的人被視為一種「負面能力」。報導表示，A男始終沒有改變「能創造業績的人才是最厲害」的想法，未能意識到這種信念在時代變遷下已顯得偏頗，因此他陷入孤立，並導致他在60歲時「悄然退場」。

隨著時代變遷，職場所需的領導者類型也在不斷變化。對5、60歲的人來說，最重要的技能，是善於利用他人並建立靈活的人際關係。缺乏這種能力的人，即使經驗豐富，最終也可能淪為「只能在家中徘徊的閒人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財