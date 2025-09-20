59歲公司主管「誇張行為」當日常！遭降職不爽辭職 結果悲劇了

職場文化不斷改變，每個人都需要因應環境調整。上班族示意圖。（彭博資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕曾叱吒職場的日企銷售主管年薪達1500萬日圓（約新台幣306萬元），卻在60歲前被迫「靜悄悄退場」。59歲的A男（化名）過去在職場，以高壓手腕與實力至上的信念掌握銷售部門，然而，當企業文化轉向時，A男昔日的「威嚇式領導」成了時代的累贅，從被調職到黯然離職，最後只能整日在家遊手好閒。

59歲A男（化名），曾是日本1間大型企業的銷售部門主管，年收入高達1500萬日圓，即使到了退休年限，仍維持每年1000萬日圓的高薪。妻子為家庭主婦，長子赴海外工作，女兒也已婚，看似擁有令人稱羨的事業與家庭。

但A男時常在開會時，若下屬提出保守的業績目標，他會拍桌怒斥：「這樣的目標要怎麼吃飯養家？」甚至有1次，因員工在客戶面前找藉口，他在回程的車內連續責罵對方1小時，展現出嚴苛的領導風格。

A男認為，「指導就是愛」，在他所屬的部門聚餐上，他會對其他員工開玩笑說：「業績做不出來的人，為什麼還在這裡？」1句話立刻讓現場氣氛瞬間凝結。

但現今時代變了，公司開始將威嚇式領導視為問題。雖然A男的態度表面上有所改變，但下屬問他問題時，他仍會說「你真的有在思考嗎？」，甚至對年輕員工提出的想法也置之不理，維持這種傲慢的態度。

59歲的A男認為自己會做到65歲退休，結果即將60歲前夕，他收到一份「調職通知」，從銷售部門調到一個與銷售完全無關的職位，而這份通知不管是誰都看的出來是「降職」。

日媒指出，他在年輕員工和女性員工中的名聲相當差，甚至被形容為「絕對不會想留下的上司」。他的管理哲學早已在公司中顯得格格不入。當公司進入「續聘制度」的轉換時刻，這些多年累積的負面聲譽最終成為現實，回到他身上。但就算被調職了，他仍看不起能力比他能力差的同事，為何可以留在原來的職位上。

最終，A男心想「與其被調到那種部門」，索性拒絕公司的續聘安排，決定離開。雖然他擁有3000萬日圓（約新台幣613萬元）的退休金和1000多萬日圓（約新台幣204萬元）的存款，暫時不用擔心經濟問題，但他退休後，無精力去找工作，且每當出門看到同齡人匆匆忙忙去上班時，心裡就會感到一陣空虛。

此後，A男白天在家，總是開著電視，打開冰箱，漫無目的地四處閒逛，而他的妻子為了躲避他，開始上更多的課，也花更多時間在外面。

但A男仍認為，「都是我的錯嗎？這也太過分了吧」。報導指出，A男的情況絕非個案，在當今的社會中，不僅要取得成果，還要善於與他人合作並培養年輕人。

事實上，令人生畏、具有破壞性的人被視為一種「負面能力」。報導表示，A男始終沒有改變「能創造業績的人才是最厲害」的想法，未能意識到這種信念在時代變遷下已顯得偏頗，因此他陷入孤立，並導致他在60歲時「悄然退場」。

隨著時代變遷，職場所需的領導者類型也在不斷變化。對5、60歲的人來說，最重要的技能，是善於利用他人並建立靈活的人際關係。缺乏這種能力的人，即使經驗豐富，最終也可能淪為「只能在家中徘徊的閒人」。

