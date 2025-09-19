台灣無人機出口至「第五大經濟體」 銘旺科與碳基結為戰略夥伴

銘旺科技集團與碳基科技正式宣布建立戰略合作夥伴關係。圖為（右）碳基科技董事長陳文宏、（中）經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維、（左）銘旺科技董事長周維昆。（碳基科技提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕銘旺科技集團與碳基科技今日正式宣布建立戰略合作夥伴關係，銘旺科無人機已出口至北美、歐洲、東亞國家。另根據業界消息，「第五大經濟體」亦有採購該產品。雙方將攜手整合海陸空無人系統，共同擘劃具備戰略深度的「台美藍色供應鏈」。

碳基指出，本次結盟不僅涵蓋無人載具的創新應用與模組化設計，更將重點放在產業鏈的垂直整合與國際外銷布局。此項合作旨在以台灣自主技術，應對快速變化的全球安全情勢，推動台灣成為無人載具產業的「世界工廠」。

碳基科技憑藉其在航太級複材製造、中大型軍用機整機製造與軍規製程的專長，結合銘旺科技在AI無人載具科技技術系統整合應用上的優勢，雙方合作將建構一條完整且具韌性的無人載具供應鏈，從核心材料、結構設計到系統整合，全面提升產品競爭力，展現台灣在全球防衛與航太產業中的戰略價值。

銘旺科技以深厚的AI演算法、感測融合、飛控技術與高規格量產能量，已成功建立一套從設計、製造到部署的完整MIT供應系統。本次展覽，銘旺已呈現其核心產品線，包括具備先進打擊能力的彈簧刀巡弋飛彈、可快速部署並兼具彈性擴展的車載與艦載多管發射系統，以及擁有高性價比、精準敏捷與長效續航的全系列FPV無人機，展現銘旺在無人載具領域的技術厚度，更切合「快速消耗型無人機」市場的戰略需求。

碳基科技董事長陳文宏表示，碳基將以航太級複合材料與軍規製程的專長，結合銘旺在系統整合與快速量產的優勢，共同建構台美藍色供應鏈，提升台灣在全球防衛科技供應鏈中的戰略地位，展現MIT無人載具的國際競爭力。銘旺科技則憑藉科技、地緣價值、多元應用三大優勢，加上碳基科技在材料技術的專業，助力台灣在全球無人載具供應鏈當中扮演更具戰略性的角色。

銘旺科技與碳基科技強強聯手，未來將以「智慧部署 × 全球供應鏈」為核心願景，持續整合AI導控、自主飛行與群蜂多管發射模組，建構一個可快速量產、可全球部署的解決方案，支援更多元的任務需求。

