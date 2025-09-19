晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣無人機出口至「第五大經濟體」 銘旺科與碳基結為戰略夥伴

2025/09/19 18:48

銘旺科技集團與碳基科技正式宣布建立戰略合作夥伴關係。圖為（右）碳基科技董事長陳文宏、（中）經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維、（左）銘旺科技董事長周維昆。（碳基科技提供）銘旺科技集團與碳基科技正式宣布建立戰略合作夥伴關係。圖為（右）碳基科技董事長陳文宏、（中）經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維、（左）銘旺科技董事長周維昆。（碳基科技提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕銘旺科技集團與碳基科技今日正式宣布建立戰略合作夥伴關係，銘旺科無人機已出口至北美、歐洲、東亞國家。另根據業界消息，「第五大經濟體」亦有採購該產品。雙方將攜手整合海陸空無人系統，共同擘劃具備戰略深度的「台美藍色供應鏈」。

碳基指出，本次結盟不僅涵蓋無人載具的創新應用與模組化設計，更將重點放在產業鏈的垂直整合與國際外銷布局。此項合作旨在以台灣自主技術，應對快速變化的全球安全情勢，推動台灣成為無人載具產業的「世界工廠」。

碳基科技憑藉其在航太級複材製造、中大型軍用機整機製造與軍規製程的專長，結合銘旺科技在AI無人載具科技技術系統整合應用上的優勢，雙方合作將建構一條完整且具韌性的無人載具供應鏈，從核心材料、結構設計到系統整合，全面提升產品競爭力，展現台灣在全球防衛與航太產業中的戰略價值。

銘旺科技以深厚的AI演算法、感測融合、飛控技術與高規格量產能量，已成功建立一套從設計、製造到部署的完整MIT供應系統。本次展覽，銘旺已呈現其核心產品線，包括具備先進打擊能力的彈簧刀巡弋飛彈、可快速部署並兼具彈性擴展的車載與艦載多管發射系統，以及擁有高性價比、精準敏捷與長效續航的全系列FPV無人機，展現銘旺在無人載具領域的技術厚度，更切合「快速消耗型無人機」市場的戰略需求。

碳基科技董事長陳文宏表示，碳基將以航太級複合材料與軍規製程的專長，結合銘旺在系統整合與快速量產的優勢，共同建構台美藍色供應鏈，提升台灣在全球防衛科技供應鏈中的戰略地位，展現MIT無人載具的國際競爭力。銘旺科技則憑藉科技、地緣價值、多元應用三大優勢，加上碳基科技在材料技術的專業，助力台灣在全球無人載具供應鏈當中扮演更具戰略性的角色。

銘旺科技與碳基科技強強聯手，未來將以「智慧部署 × 全球供應鏈」為核心願景，持續整合AI導控、自主飛行與群蜂多管發射模組，建構一個可快速量產、可全球部署的解決方案，支援更多元的任務需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財