達明公開申購爆棚 凍結市場資金近2千億元 中籤率僅0.37％

2025/09/19 09:10

達明公開申購爆棚，凍結市場資金近2千億元，中籤率僅0.37%。（資料照）達明公開申購爆棚，凍結市場資金近2千億元，中籤率僅0.37%。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕廣達（2382）孫公司機器人概念股達明（4585），為期三天的公開申購期昨天結束，根據證交所統計，三天來達明共吸引高達83.2萬筆公開申購單，由於達明僅釋出的承銷張數為3104張，估算整體中籤率約0.37%，在近期IPO公開申購案件中，中籤率僅略高於中華資安（7765）的0.25%。

以達明承銷價238元計算，三天來吸引83.2萬筆申購單，共凍結市場資金約1980億元。達明預計9月22日公開抽籤。

由於達明目前興櫃股價約在640元上下，等於抽中一張達明股票，可以現賺40萬元，報酬率高近1.7倍以上，因此公開申購三日來就吸引爆棚的申購單。

達明的最大股東為廣達集團旗下子公司廣明光電（6188），持股比例高達78.29%。達明聚焦於將視覺與AI深度整合、導入機器人手臂，從起點就強調「手、眼與大腦」的協同運作，旗下協作型機器人透過視覺與感測器具備安全性與更友善的操作介面，讓應用領域更為廣範。達明已能利用模擬環境產出龐大影像資料，加速模型訓練，並提升檢測與自動化落地效益。

