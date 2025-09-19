台灣人每年被詐騙「這麼多錢」 韓媒驚爆駭人內幕

詐騙手法層出不窮，民眾應提高警覺，別讓詐騙集團有機可乘。示意圖。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐欺，而損失的金額高達新台幣502億元，使台灣在國際社會被冠上「語音電話詐騙國」、「詐騙之島」稱號，且台灣現已成為詐騙集團的試驗場，一旦新詐騙手法在台灣測試成功，就會散播到亞洲和世界各地。

《朝鮮日報》報導，據台灣和南韓警方統計，台灣每年因釣魚詐欺而損失的金額高達新台幣502億元，超過南韓的1.687兆韓元（約新台幣364億元）。

請繼續往下閱讀...

考慮到台灣人口只有南韓的不到一半，台灣的人均損失，估將是南韓的近3倍，而和數位文化發展較差的日本相比，台灣人均損失更高出近20倍。

報導指出，台灣是最早出現釣魚詐欺的國家之一，出現於1990年代末期，當時正值網路快速發展，但經濟低迷、年輕人失業時期，幾年後，釣魚詐欺蔓延至整個台灣。

台灣政府2003年發起大規模掃蕩行動後，當地的犯罪集團便遷往中國大陸，犯罪目標也因此在2004年、2006年陸續轉往日、韓等鄰國。

台灣犯罪專家向該報表示，台灣已成為在中國快速擴展的國際詐騙集團的試驗場。20年前，台灣政府的掃蕩促使犯罪集團移往中國，20年後，這些中國組織利用台灣人民來測試新的詐騙手法。

台灣反詐騙軟體公司Gogolook營運長朱滿宇表示：「台灣和南韓一樣，數位文化發達，很容易進行犯罪實驗。新的釣魚手法如果在台灣測試成功，就會散播到亞洲，最終蔓延到世界各地。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法