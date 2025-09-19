晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

另再當盤子！好市多「這款」橄欖油 被點名口感差又貴

2025/09/19 12:23

科克蘭橄欖油（Kirkland Signature Olive Oil）因味道溫和，沒有橄欖的餘韻，且又貴，被會員評為「令人失望」。（資料照）科克蘭橄欖油（Kirkland Signature Olive Oil）因味道溫和，沒有橄欖的餘韻，且又貴，被會員評為「令人失望」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）深受會員喜愛，不少產品被認為可和知名品牌媲美，但並非所有的產品都物超所值，mashed報導，在科克蘭商品的投票排名中，科克蘭橄欖油（Kirkland Signature Olive Oil）因味道溫和，沒有橄欖的餘韻，且又貴，被會員評為「令人失望」。

報導指出，科克蘭橄欖油1罐3公升，售價22.49美元（約新台幣674.7元），很多會員認為這瓶橄欖油顏色最淡，味道溫和，沒有橄欖的餘韻。

報導進一步指出，橄欖油可用於烹飪過程及收尾，因此味道至關重要，但科克蘭橄欖油在這方面稍嫌遜色，若用於湯品或菜餚收尾，恐無法提供烹飪者期望的濃郁風味。

而且科克蘭橄欖油整體來說並不便宜，其他賣場128盎司（約3.7公升）的芥花籽油1罐可能只要13.99美元（約新台幣419.7元），所以很多人建議不如多花點錢買科克蘭系列較好的橄欖油，如被評為口感和功能上達到最佳平衡的人氣商品科克蘭有機特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Organic Extra Virgin Olive Oil），或是改買其他較便宜的烹飪用油，幫荷包省點錢。

Mashed的評論員推測科克蘭橄欖油可能是因為加工方式導致被認為品質不佳，科克蘭橄欖油只有15%的特級初榨橄欖油，其餘的都經過精煉。特級初榨橄欖油經過冷壓，而精煉橄欖油需要額外工序以去除雜質，冷壓能保留橄欖的精華，但精煉會藉由加熱和化學方法去除雜質，破壞橄欖油的原始特色。

至於要如何分辦橄欖油的味道？專家表示，黃色通常風味較濃郁，綠色帶有淡淡青草和水果味，且選購橄欖油時，要注意透明塑膠瓶，這些瓶子會透光，進而降低油中的抗氧化劑含量並導致腐壞，因此要選以深色玻璃瓶盛裝的油，才能保護產品不受環境影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財