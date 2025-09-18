英濟鎖定AI無人載具 協助客戶擴大產能

英濟執行董事徐婉晟（左起）、董事長徐文麟、原資系統整合總經理林正昀，以及峰鼎董事長游文光、總經理吳俊男看好無人載具展望。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）積極轉型AI智慧系統開發與整合，並研發智慧無人載具（UAV）的AI視覺運算模組。今年首度與策略夥伴一同參加「台北國際航太暨國防工業展」，智慧AI無人載具機體、晶片到系統整合皆為台灣製造，展現台灣產業升級以及AI技術實際應用的技術能力與執行力。

英濟表示，公司攜手台灣企業「打群架」，開創高韌性供應體系，除了協助客戶打造飛控頭戴以及操控裝置之外，更結合光電整合、AI串接、精密製造能力，推出具備3D感測、空間認知、影像識別與AI判讀的AI影像模組系統，達成軟硬體與現實空間互動的目標；技術上採用自研晶片且支援本地AI模型，可實現即時空間理解應對多元環境、即時蒐集環境資訊並強化AI運算能力。

英濟認為，攜手供應鏈合作有助於讓智慧科技的應用更加廣泛，例如安保、倉儲、農業、消防、救難等場景；除了降低人力依賴，更有利於提升作業效率與安全性。隨著美國與全球市場對於供應鏈韌性、彈性運作的需求提升，相關產品已吸引國際客戶接洽。英濟計畫於台灣協助客戶建立相關無人載具產能，並預計自明年起逐步發酵，擴大量產規模。

英濟認為，「台北國際航太暨國防工業展」為少數橫跨國防、航空、太空及無人載具產業的專業展覽，產、官、學界共同展現、交流最新技術，打造產業交流洽商平台。更因展覽特殊定位，吸引海內外相關業者共同參與。英濟目標與合作夥伴展現台灣企業與人才韌性，以及在全球價值當中，彰顯台灣先進技術突破、產業加值層面不可或缺的地位。

