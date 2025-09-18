央行未鬆綁信用管制 建商公會：民眾房貸資金缺口仍無解

央行信用管制未鬆綁，房市仍走盤整格局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便房產業界期盼央行鬆綁信用管制，但第三季央行理監事會議結果仍維持現狀，沒有任何鬆綁跡象，央行解釋，目前房貸排撥主因是公股銀行承作新青安貸款案件較多，而日前金管會宣布將新青安房貸排除在「銀行法」第72之2條之外，應該可緩解排撥現象。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，民眾在購買預售屋時並沒有房貸契約的存在，而且當時也不知道央行會實施第七波選擇性信用管制，因此，近年預售建案在交屋時，竟然要適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，因而產生很大交易糾紛與民怨，尤其購屋民眾難以理解一刀切式的政策，造成資金突然出現嚴重缺口。

今年預計取得使用執照要交屋的新屋戶數約15萬戶，是歷年來最大的交屋量，主要都是配合政府都更危老政策而來。民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

至於，換屋族群申貸現況困難，楊玉全認為，第二戶協處切結將產生諸多不利違約效果，加上銀行勢要耗費稽查成本，後續將衍生處理訴訟，因此，銀行仍不願貸款予該類換屋民眾，而且第一戶舊屋可能根本沒有市場性，18個月內也賣不掉。

最後，楊玉全強調，去年調升2次存款準備率，市場抽走3000億元資金，這次沒有降低存款準備率，水龍頭的水源一樣不夠、高價住宅一樣用十幾年前的標準，即使首購也造成傷害，問題一樣存在。

房市仍維持盤整格局

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行最新理監事會議後發布各項房市管制未鬆綁的現況下，預期房市還是會維持盤整格局，換屋族申請貸款仍相對困難，但首購政策則相對獲得支持，不過年底也是銀行自主實施屆滿一年，到時候政策方向會更清楚。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近期無論是「銀行法」72之2條排除新青安，或是央行延長換屋協處期限，乃至於台銀對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%，都僅僅是針對小部分剛需族群降低管制措施的誤殺，給政策扞格一個下台階，但也間接聚焦、強化打炒房的決心，進一步凸顯目標、成果，加速趕底，提醒市場不宜錯判形勢。

