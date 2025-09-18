晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行未鬆綁信用管制 建商公會：民眾房貸資金缺口仍無解

2025/09/18 17:51

央行信用管制未鬆綁，房市仍走盤整格局。（記者徐義平攝）央行信用管制未鬆綁，房市仍走盤整格局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便房產業界期盼央行鬆綁信用管制，但第三季央行理監事會議結果仍維持現狀，沒有任何鬆綁跡象，央行解釋，目前房貸排撥主因是公股銀行承作新青安貸款案件較多，而日前金管會宣布將新青安房貸排除在「銀行法」第72之2條之外，應該可緩解排撥現象。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，民眾在購買預售屋時並沒有房貸契約的存在，而且當時也不知道央行會實施第七波選擇性信用管制，因此，近年預售建案在交屋時，竟然要適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，因而產生很大交易糾紛與民怨，尤其購屋民眾難以理解一刀切式的政策，造成資金突然出現嚴重缺口。

今年預計取得使用執照要交屋的新屋戶數約15萬戶，是歷年來最大的交屋量，主要都是配合政府都更危老政策而來。民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

至於，換屋族群申貸現況困難，楊玉全認為，第二戶協處切結將產生諸多不利違約效果，加上銀行勢要耗費稽查成本，後續將衍生處理訴訟，因此，銀行仍不願貸款予該類換屋民眾，而且第一戶舊屋可能根本沒有市場性，18個月內也賣不掉。

最後，楊玉全強調，去年調升2次存款準備率，市場抽走3000億元資金，這次沒有降低存款準備率，水龍頭的水源一樣不夠、高價住宅一樣用十幾年前的標準，即使首購也造成傷害，問題一樣存在。

房市仍維持盤整格局

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行最新理監事會議後發布各項房市管制未鬆綁的現況下，預期房市還是會維持盤整格局，換屋族申請貸款仍相對困難，但首購政策則相對獲得支持，不過年底也是銀行自主實施屆滿一年，到時候政策方向會更清楚。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近期無論是「銀行法」72之2條排除新青安，或是央行延長換屋協處期限，乃至於台銀對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%，都僅僅是針對小部分剛需族群降低管制措施的誤殺，給政策扞格一個下台階，但也間接聚焦、強化打炒房的決心，進一步凸顯目標、成果，加速趕底，提醒市場不宜錯判形勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財