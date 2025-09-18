晴時多雲

中國青年失業率逼近19％ 還被戲稱「爛尾娃」有嚴重心理創傷

2025/09/18 17:13

中國8月16歲至24歲青年失業率升至18.9%，創下2024年改變統計方式以來最高。（美聯社資料照）中國8月16歲至24歲青年失業率升至18.9%，創下2024年改變統計方式以來最高。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國8月16歲至24歲青年失業率升至18.9%，創下2024年改變統計方式以來最高。專家指出，由於中國今年有創紀錄的1222萬名大學畢業生，加上產業轉向先進製造業，加速自動化後對人力的需求降低，而房地產市場持續低迷，消費疲軟，也導致相關傳統產業的人力需求銳減，因此中國青年高失業率將持續好幾年。

中國青年失業率在2023年4月至6月連續3個月升破20%，6月更是觸及21.3%歷史新高，中國國家統計局隨後以調查統計工作需要健全優化為由，停止對外公布青年失業率。直到隔年改變統計方式，在扣除在學學生後，於2024年1月重新發布青年失業率為14.9%。

今年8月的青年失業率飆升至18.9%，比7月的17.8%再升高，也比重新公布青年失業率以來、2024年8月創下的18.8%還要高。

根據新加坡《亞洲新聞台》（CNA）報導，康乃爾大學勞工關係系主任傅利曼（Eli Friedman）表示，中國雖然在先進製造、人工智慧（AI）、綠能科技方面獲得成功，對就業成長的幫助卻有限，並以汽車製造業為例，產業轉型正在降低人力需求。

密西根大學社會學系助理教授周韻則說，現在只有來自菁英學校、擁有自動化或AI非常搶手的大學主修的畢業生才受歡迎，其他人都很難找到工作；而房地產市場持續低迷，消費疲軟，也導致相關傳統產業的人力需求銳減。

香港《南華早報》 報導，許多中國青年為了在尋找入門職業搶得先機，而繼續攻讀碩博士，但不少人對擁有更高的學歷能否找到匹配的工作抱持懷疑態度。

此外，中國青年對工作的心態轉變，也使得北京當局很難解決高失業率問題。傅利曼表示，中國青年與他們父母那一代不同，即使面臨經濟壓力，也不願接受低品質或不穩定的工作，這種心態的轉變催生了「躺平」現象，年輕人完全退出競爭激烈的就業市場。

中國青年高失業問題的影響深遠，不僅影響經濟格局，也波及社會結構，並在年輕人心理留下心理創傷。經濟學家將中國這一代青年稱作「爛尾娃」，用以形容那些無法找到與其教育背景相符的工作，只能從事低薪工作或依賴父母支持的年輕人。

周韻表示，長期的失業將給年輕人留下深度的心理創傷，尤其是那些被允諾讀大學就有好未來的畢業生。她說：「不能找到工作，不僅創造經濟不安全感，也會失去尊嚴和人生目標。對大學畢業生而言，這會傷害他們被允諾的一套說詞--教育會直接通向更好的生活。」

