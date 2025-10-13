「川習會」仍看好 貝森特：所有選項均開放

美國財政部長貝森特表示，他仍然預計川普總統和中國國家主席習近平將會晤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特表示，他仍然預計川普總統和中國國家主席習近平將會晤，同時警告稱，美國將採取一切措施來報復中國收緊稀土出口的舉動。

貝森特週一在福克斯商業新聞上表示，「他（川普）將在韓國與習近平主席會面，我相信這次會面仍會繼續」。他還表示，在北京方面未回應美國質詢後，雙方週末進行了「實質溝通」。這顯然是指美國政府上週就中國稀土決定提出的質疑。

請繼續往下閱讀...

這項決定涉及對含有微量稀土元素的產品實施廣泛的全球出口管制，促使川普週五予以反擊，威脅取消他原定於本月底在韓國舉行的亞太經合組織峰會上與習近平的會晤。川普也宣布，計劃從11月1日起對中國商品加徵100%的關稅。

貝森特表示：「我們不會讓這些出口限制和監控繼續下去。我相信中國願意就此進行討論。」美國本週將與其盟友舉行會晤，並期待獲得「來自歐洲、印度和亞洲民主國家的大力全球支持」。

貝森特表示，本週在華府舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年度會議期間，中國還將與中國官員舉行「工作人員級別會談」。他補充說，他本人預計將在川普與習近平會晤前「在亞洲」與中國副總理何立峰會面。今年多輪貿易談判中，貝森特的對手一直是何立峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法