保險越買越窮！52歲男為「安心」白忙一場 才知竟是吞錢黑洞

多數人買保險是為了避免意外發生，但若「過度投保」恐造成財務問題。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多數人買保險是為了避免意外發生，但若「過度投保」恐造成財務問題。日本東京一名52歲的A先生（化名），因為父親在他20多歲還在念書時就因大腸癌過世，導致A先生的母親為了籌措生活費承受了極大痛苦，年輕的A先生後來接觸到了保險業務，在母親「如果當時有保險就好了」的想法，以及自己心中的無力感疊加，不斷簽下保單，最終發現月繳保金竟高達8萬日圓（約1.66萬元新台幣），這才發現那份象徵安心的「護身符」，其實是拖垮財務的「重擔」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生現在與妻子和就讀大學的孩子3人同住，而他的保險人生，源自於一段深刻的家庭經驗。A先生父親因癌症早逝，但父親的保險保障不足，使得母親在經濟上陷入極大困境。

A先生回憶，母親當時希望能讓父親住單人病房，也想買些對身體有益的健康食品給父親嘗試，但都沒辦法做到，而到了醫師宣布無法再治療時，想要和父親進行最後一次家庭旅行也未能成行。

在這個狀況下，親戚介紹了一位推銷力道極強的保險業務員，年輕 A 先生順勢簽下了第一張保單。此後，結婚、生子等人生階段接踵而至，每逢人生大事，他總在同一位保險員的勸說下再添新保單，背後原因就是為了「安心」，這厚厚一疊保單，彷彿成了他對家庭責任的「護身符」。

但隨著孩子學費增加，以及退休資金的焦慮浮現，A先生在理財顧問的協助下才發現，那份象徵安心的「護身符」，其實是拖垮財務的「重擔」，包含20多歲買的儲蓄險、醫療險，以及30多歲買的美元終身保單，和40多歲買的年金保險，零零總總加起來，每個月就要支付 8 萬日圓。

理財顧問認為，這些保單其實利用了A先生的遺憾心理，像是A先生母親後悔的單人病房費、健康食品費和家庭旅行費等，理應透過「存現金」來因應，但A先生買的儲蓄險和美元保單的手續費高昂、理財效率較差，金額也無法靈活運用，若用日本的NISA（少額投資非課稅制度）等高效率投資管道來進行，A先生的財務狀況可能會變得大不相同。

理財顧問補充稱，日本健康保險還設有「高額療養費制度」，醫療費用大多已被公保涵蓋，其實沒必要買醫療險，再來以A先生買年金保險的年紀來說，所需的死亡保障早已遠低於年輕時。

報導提到，A 先生的情況並非特例。許多人因童年創傷或父母的觀念影響，在情感驅使下投保，卻不自知地讓家計背上沉重負擔，讓買保險成為「非理性選擇」。

理財顧問建議，在購買保險時，應該要冷靜計算「真正需要的保障額度」，用數字計算需要多少、需要多久，並徹底分開「保障」與「投資」的概念，保險只用來應對低機率但高損失的風險，存款與資產累積的方法，應該交給其他較高效率的投資工具才對。

