焦點股》愛普*：記憶體漲價題材發燒 紅燈高掛

展望下半年，愛普*表示，延續上半年成長趨勢，預期下半年業績將會有顯著增長。（翻攝愛普官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球記憶體大廠美光（Micron）傳出全面暫停報價一週，包括DRAM與NAND全線產品，並暫停與OEM、ODM客戶洽談長約，記憶體價格全面上漲，本週以來記憶體族群全面噴漲，IC設計廠愛普*（6531）今日股價帶量急拉，早盤衝上漲停。

截至9:46分左右，愛普*亮燈漲停，漲停價359元，成交量逾8700張，超越昨日全天成交量2234張。

請繼續往下閱讀...

愛普*對於下半年營運抱持樂觀態度，愛普*表示，下半年有望延續上半年成長趨勢，業績將會有顯著增長。雖然總體經濟仍有許多不確定性，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，都讓經營環境增添許多變數。愛普*正面看待後續產品發展及專案進度，在S-SiCap的IPC業績大幅成長，以及IoTRAM市場需求擴大的帶動下，下半年業績成長樂觀可期。

愛普*指出，今年推出新世代規格ApSRAM，不僅提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，目前已經獲得多個客戶的採用，ApSRAM預計今年年底進入量產，在明年會對營收有貢獻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法