聯準會降息也救不了 國際油價又跌

國際油價週三（17日）走低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示美國柴油庫存增加，引發市場對需求的擔憂，且美國聯準會如預期降息。國際油價週三（17日）走低。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌47美分，或0.73%，收每桶64.05美元。

布蘭特原油期貨下跌52美分，或0.76%，收每桶68.22美元。

美國能源資訊署（EIA）週三表示，上週美國原油庫存因出口大增及進口大幅下滑而大幅減少。但分析師指出。包括柴油在內的蒸餾油庫存增加，引發需求疑慮，並抑制了油價走勢，

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場似乎正對柴油作出反應，而柴油正是整個能源市場的薄弱環節。」

聯準會週三如預期將利率下調4分之1個百分點，並表示今年剩餘時間將逐步降低借貸成本，以對經濟疲弱的憂慮做出回應。

弗林補充說：「這並不令人意外，目前市場正處於觀望狀態，雙方立場皆未明朗。」

