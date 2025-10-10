台積電入列！全球被低估股票名單曝

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今年股價表現亮眼，近幾日更是頻刷新天價，1份榜單顯示，台積電被列入最被低估股票名單。

數據平台Value Sense發布「Best Undervalued Stocks（最佳被低估股票）」排名，台積電因市值近1.6兆美元（約新台幣48兆元）排在首位，數據顯示，台積電被低估幅度約35.1%。

請繼續往下閱讀...

而根據數據，Value Sense給予台積電的綜合評級是8.4分，評級內容涵蓋5大面向，包括該公司的成長（Growth）、資本配置（Capital Allocation）獲利能力（Profitability）、財務健康（Health）、動能（Momentum）。

該平台指出，台積電作為全球先進半導體製造的領導者，在人工智慧（AI）浪潮中扮演關鍵角色。該公司的營收和現金流成長令人印象深刻，台積電為尋求投資高成長科技基礎設施的投資者而言，提供了巨大的價值潛力，而其持續的回報能力（年增64.1%）也使其居觀察名單榜首。

台積電9日公告，9月營收新台幣3309.8億元，月減1.4%、年增31.4%，創同期新高，也是歷史第3高；第3季營收為新台幣9899.18億元，超越財測高標，創單季營收歷史新高，季增6%、年增30.3%；累計今年前3季營收2.76兆元，年增36.4%，創同期新高。

台積電將於10月16日召開法說會，市場聚焦第四季與明年營運展望、AI晶片與先進封裝成長動能、先進製程擴產、美國建廠進度等。

Value Sense也公布其他「最被低估股票」，克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、阿里巴巴、艾柏維（AbbVie）、聯合健康（UnitedHealth Group）、思愛普（SAP SE）、思科（CISCO）、諾和諾德（Novo Nordisk A/S）、豐田汽車（Toyota）等，皆在這份榜單上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法