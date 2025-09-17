黃仁勳2個字回應輝達晶片遭北京禁購 並請金融分析師不要「這樣做」

針對中國下令國內科技廠商禁止購買輝達人工智慧晶片，輝達執行長黃仁勳對在中國面臨的困境發表看法。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕針對中國下令國內科技廠商禁止購買輝達人工智慧晶片後，輝達執行長黃仁勳對在中國面臨的困境發表看法。他表示，根據《金融時報》週三（17日）報導，中國國家互聯網資訊辦公室已下令包括TikTok母公司字節跳動和阿里巴巴在內的公司不得購買輝達為中國製造的RTX Pro 6000D晶片，他對此感到「失望」（disappointed）。

黃仁勳週三在倫敦的新聞發布會上回應表示，「只有國家需要，我們才能為市場服務」；「我們對中國市場的貢獻可能比大多數國家都大。我對目前的情況感到失望」。他也提到，「但在中美之間有更大的議程要解決，我理解這一點。」

黃仁勳也告訴記者：「我們已經指導所有金融分析師不要將中國納入財務預測中。這樣做的原因是，這在很大程度上事關美國政府和中國政府的討論議題範圍內。」

此前幾年，輝達在中國的業務經歷動盪，黃仁勳形容其「就像坐雲霄飛車一樣」。而最新的這份報告將對輝達的中國業務造成另一次打擊。

美國出於國家安全考慮，對輝達的人工智慧晶片向中國出口實施限制，其中包括一款功能較弱的伺服器晶片H20。然而，今年8月，白宮宣布川普總統和黃仁勳已達成協議，根據該協議，輝達將獲得出口許可證，以換取美國政府獲得中國H20銷售額的15%。

此前，中國國家市場監督管理總局本週稍早對輝達收購 Mellanox展開反壟斷調查。Mellanox是一家為資料中心和伺服器提供網路解決方案的以色列科技公司。

黃仁勳本週陪同川普對英國進行國事訪問。週二，輝達宣布向英國人工智慧基礎設施投資約150億美元 。而且，輝達並非唯一一家宣示投資的公司，還包括微軟在內的眾多美國科技巨頭也紛紛加入。

無論當前的地緣政治情勢如何，黃仁勳都強調了中國人工智慧領域的重要性。他說：「中國市場很重要，規模很大，科技業充滿活力。我們已經為中國市場服務了30年」。他補充說，輝達將「繼續支持中國政府和中國企業，當然，我們也將繼續支持美國政府理清這些地緣政治政策。」

