晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳2個字回應輝達晶片遭北京禁購 並請金融分析師不要「這樣做」

2025/09/17 21:24

針對中國下令國內科技廠商禁止購買輝達人工智慧晶片，輝達執行長黃仁勳對在中國面臨的困境發表看法。（法新社）針對中國下令國內科技廠商禁止購買輝達人工智慧晶片，輝達執行長黃仁勳對在中國面臨的困境發表看法。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對中國下令國內科技廠商禁止購買輝達人工智慧晶片後，輝達執行長黃仁勳對在中國面臨的困境發表看法。他表示，根據《金融時報》週三（17日）報導，中國國家互聯網資訊辦公室已下令包括TikTok母公司字節跳動和阿里巴巴在內的公司不得購買輝達為中國製造的RTX Pro 6000D晶片，他對此感到「失望」（disappointed）。

黃仁勳週三在倫敦的新聞發布會上回應表示，「只有國家需要，我們才能為市場服務」；「我們對中國市場的貢獻可能比大多數國家都大。我對目前的情況感到失望」。他也提到，「但在中美之間有更大的議程要解決，我理解這一點。」

黃仁勳也告訴記者：「我們已經指導所有金融分析師不要將中國納入財務預測中。這樣做的原因是，這在很大程度上事關美國政府和中國政府的討論議題範圍內。」

此前幾年，輝達在中國的業務經歷動盪，黃仁勳形容其「就像坐雲霄飛車一樣」。而最新的這份報告將對輝達的中國業務造成另一次打擊。

美國出於國家安全考慮，對輝達的人工智慧晶片向中國出口實施限制，其中包括一款功能較弱的伺服器晶片H20。然而，今年8月，白宮宣布川普總統和黃仁勳已達成協議，根據該協議，輝達將獲得出口許可證，以換取美國政府獲得中國H20銷售額的15%。

此前，中國國家市場監督管理總局本週稍早對輝達收購 Mellanox展開反壟斷調查。Mellanox是一家為資料中心和伺服器提供網路解決方案的以色列科技公司。

黃仁勳本週陪同川普對英國進行國事訪問。週二，輝達宣布向英國人工智慧基礎設施投資約150億美元 。而且，輝達並非唯一一家宣示投資的公司，還包括微軟在內的眾多美國科技巨頭也紛紛加入。

無論當前的地緣政治情勢如何，黃仁勳都強調了中國人工智慧領域的重要性。他說：「中國市場很重要，規模很大，科技業充滿活力。我們已經為中國市場服務了30年」。他補充說，輝達將「繼續支持中國政府和中國企業，當然，我們也將繼續支持美國政府理清這些地緣政治政策。」

相關新聞請見：中國下令禁購輝達晶片、攔殺數萬台產品 外媒曝「訊息非常明確」背後

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財