晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國下令禁購輝達晶片、攔殺數萬台產品 外媒曝「訊息非常明確」背後

2025/09/17 18:35

英國金融時報17日報導，中國網路監管機構已禁止國內最大的科技公司購買輝達的人工智慧晶片。（路透）英國金融時報17日報導，中國網路監管機構已禁止國內最大的科技公司購買輝達的人工智慧晶片。（路透）

首次上稿時間 17:55:59

更新上稿時間 18:35:59

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報17日報導，隨著北京加大力度推動國內產業發展並與美國競爭，中國網路監管機構已禁止國內最大的科技公司購買輝達的人工智慧晶片。輝達股價在盤前交易中下跌了 1%。

據三位知情人士透露，中國國家互聯網資訊辦公室 （CAC） 本週要求位元組跳動和阿里巴巴等公司停止對輝達為中國量身定制的產品RTX Pro 6000D的測試和訂單。

知情人士稱，已有多家公司表示將訂購數萬台RTX Pro 6000D，並已開始與輝達的伺服器供應商進行測試和驗證工作。知情人士補充說，在收到CAC命令後，這些公司已告知其供應商停止這項工作。

一家科技公司的高層表示：「現在的訊息非常明確」 ；「此前，人們曾希望，如果地緣政治局勢改善，輝達的供應就能恢復。現在，所有人都在全力以赴、建構國內系統。」

中國禁止輝達晶片的背後原因是什麼？Invezz報導指出，中國政府不僅擔心晶片，還擔心保護其科技領域。官員擔心英偉達的人工智慧晶片可能內建遠端控製或追蹤功能，這將構成嚴重的安全風險。輝達表示這些說法不實，但施壓並未停止。此外，中國正在調查輝達是否存在不公平的市場行為，這進一步加劇了問題的複雜性。

此次禁令超越監管機構先前針對H20晶片的指導意見。 H20是輝達另一款僅在中國市場銷售的晶片，廣泛應用於人工智慧領域。先前，中國監管機構得出結論，國產晶片的性能已與輝達在中國使用的晶片相當。

此前外媒報導，輝達RTX PRO 6000D（B40）將取代在中國被禁的H20。

北京正向中國科技公司施壓，要求它們推動中國本土半導體產業的發展，擺脫對輝達的依賴，以便在人工智慧競賽中與美國競爭。

在美國前總統拜登禁止輝達向中國出口其最強大的產品以遏制北京在人工智慧領域的進步之後，輝達開始生產針對中國市場定制的晶片。

據一位知情人士透露，北京監管機構最近召集華為和寒武紀等國內晶片製造商，以及阿里巴巴和搜尋引擎巨頭百度，要求報告其產品與輝達的中國晶片的比較情況。該人士補充說，他們得出的結論是，中國的人工智慧處理器已經達到、或超過出口管制允許的輝達產品的水平。

外媒也紛報導指出，這一意外舉動顯示中美之間持續的科技戰爭緊張局勢加劇，出於對安全和控制的擔憂，北京對外國技術准入採取了更強硬的立場。過去一年，美國以國家安全疑慮為由，逐步加強對中國先進半導體技術的出口管制。

作為回應，中國對美國半導體公司展開調查，並採取報復措施，包括對美國晶片進口進行反傾銷調查。緊張局勢不僅限於關稅；雙方都在爭奪尖端人工智慧和半導體技術的控制權，這些技術被視為對未來經濟和軍事實力至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財