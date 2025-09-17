晴時多雲

財經 > 國際財經

不靠AI晶片、靠量子！這家公司被外媒看好成「下一個輝達」

2025/09/17 18:32

外媒看好美國公司IonQ或許是「下一個輝達」。（翻攝自網路）外媒看好美國公司IonQ或許是「下一個輝達」。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）憑藉AI晶片登上全球市值4兆美元之後，投資者和業界開始關注量子運算這股可能改變科技格局的新潮流。外媒點名，美國公司IonQ或許是「下一個輝達」。

《Yahoo Finance》報導，與傳統運算不同，量子運算能以極高速度解決複雜問題，對AI模型訓練與藥物開發等領域具有革命性意義。根據預測，全球量子運算市場將從2025年的35.2億美元成長至2030年的約202億美元，年複合成長率（CAGR）達41.8%。

不過，量子運算也面臨挑戰。量子位元（qubit）不像傳統位元在任何時候都是固定的0或1，容易產生計算誤差。這正是 IonQ 的機會所在。它易於互連的量子位元提升了運算精準度。IonQ的特色在於採用「離子阱」（trapped-ion）架構，透過雷射在真空中操控離子作為量子位元，避免傳統超導量子電腦需極低溫環境的高成本問題。

IonQ並未僅靠硬體突圍，而是透過「Quantum-as-a-Service」策略可無縫整合到主要雲端平台，包括亞馬遜AWS、微軟Azure與Google Cloud等。

在市場看好量子計算趨勢及技術優勢下，IonQ近日又宣布已獲英國監管機構批准，以10億美元收購英國量子新創公司Oxford Ionics，如此將有望在2027年前實現1萬個物理量子位元，準確率達到99.99999%，股價因而應聲大漲。

