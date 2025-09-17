晴時多雲

央行理監事會周4登場 建商、代銷呼籲第2戶房貸成數放寬

2025/09/17 12:03

房產業者期盼央行鬆綁第二戶房貸成數限制，以及調降存款準備率。（記者徐義平攝）房產業者期盼央行鬆綁第二戶房貸成數限制，以及調降存款準備率。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季央行理監事會議明日（周四）召開，絕大多數業者希望央行能夠直接鬆綁第二戶房貸成數限制，以及調降存款準備率，不然無法解決房貸水龍頭後方水庫水不夠的困境。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，即便日前央行已放寬第二戶換屋協處切結期限從12個月拉長至18個月，但依照目前房市氛圍，基本上也是很難在18個月期限內賣掉，而且換屋其實是自住需求，建議直接鬆綁第二戶貸款成數比照首購民眾，如果央行真的還有疑慮，至少也要將協處期限放寬至3年以上，如此換屋族才有更充裕的時間處理。

此外，近期中南部建商竟出現用自有資金把房子蓋好，但跟銀行申請分戶貸款時，銀行卻拒絕的真實案例，楊玉全指出，部分中、南部建商對資金運用相對保守，想說先用自己資金把房子蓋好再來賣，但銀行端卻不願提供已購民眾的分戶房貸，理由竟是當初土、建融沒有讓銀行承作，因此，沒有額度留給建商做分戶貸款。

調降存準率 轉大水龍頭

海悅國際總經理王俊傑表示，第二戶的換屋族房貸限縮真的衝擊相當大，像是第一戶房屋屋齡已經超過15年的換屋族，想要換第二戶，空間變大一點、屋齡新一點，但卻卡在房貸成數被限縮，因此，放寬第二戶房貸成數限制是必須優先考量。

房產業者指出，汽車舊換新都持續補助了，為何換屋族老屋換新屋卻要苦於房貸成數限縮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行還是希望房市軟著陸，面對外來持續而來的交屋潮，市場資金還是相對緊迫，現在民眾沒有房價上漲預期，交易量也大幅萎縮，央行是有空間稍稍轉開水龍頭，持續動態性的檢討，若是房市真的又出現不理性，仍有調整手段可運用。

