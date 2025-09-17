省房租與婆婆同住！因丈夫「1句話」 年輕妻人生徹底崩塌

為省房租與婆婆同住，因丈夫「你嫁到這戶人家，就得忍！」讓年輕妻子詩織人生徹底崩塌。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為省房租，33歲的新田詩織（化名）接受先生提議與婆婆一起住，然因婆婆嘮叨與責罵，導致關係惡化，某天雙方因無法懷孕爭吵，沒想到丈夫竟說，「你嫁到這戶人家，就得忍！」心碎的詩織不僅離開婆家，還患了憂鬱症，原打算離婚，沒想到退休金分割，每年竟然只能從先生那拿到1.2萬日圓（約新台幣2400元），此驚人的惡耗，讓她的人生徹底崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，詩織兩年前結婚，當時她31歲，為了省房租，先生提議與母親一起住，以後有孩子，母親還可幫忙照顧，由於夫妻兩人都有工作，在權衡了家務和育兒的負擔，接受了同住提議。

請繼續往下閱讀...

詩織和婆婆起初互相體諒，並沒有發生什麼大的矛盾。然而，隨著時間的推移，詩織對婆婆的體諒開始消退，與婆婆之間的關係也開始變得緊張。

由於婆婆多年來一直以全職主婦的身份支撐著這個家，或許是出於自尊，或許是失去愛子後的失落與孤獨，對詩織的嘮叨逐漸增加。例如，詩織正在收拾碗碟的時候，婆婆的聲音從她身後傳來。 「別這麼吵，會把碗碟打碎的，請你小心點。」詩織熨完丈夫的襯衫後，婆婆從衣架上拿起襯衫，嘟囔著說：「還皺著呢，好亂……穿著這樣上班真丟臉。」

對於婆婆的責罵，剛開始詩織開始還會道歉，但漸漸地，婆婆就不再理會她了，然而，結婚1年多後，詩織和丈夫仍無法懷孕，婆婆對詩織一直無法懷孕感到越來越不滿。

某天婆婆照例斥責了詩織，可能是因為那天工作太累了，她忍不住反駁道：「我每天都很努力地工作和做家務，請不要再責怪我了。」婆婆像是激怒了似的，狠狠地罵了1句：哎呀，生氣了？你性格不好，不就是因為這樣才生不了孩子嗎？

丈夫聽到兩人的吵鬧聲，怒吼道：「別吵這麼大聲！丟人現眼！」然後轉頭對詩織說：「你嫁到這戶人家，就得忍！」詩織簡直不敢相信自己的耳朵，此時婆婆站在丈夫身後，臉上掛著得意洋洋的笑容。

詩織和婆婆之間的裂痕始終揮之不去，詩織的心情也開始低落，即使下班回家，回到婆婆家也讓她很痛苦，心碎的詩織，乾脆跟丈夫說要回娘家一段時間，此後就再也沒回到婆婆家了。

雖然能和婆婆保持距離是件好事，但這也意味著她將繼續與丈夫分居。詩織總是擔心丈夫，無論是在家還是在工作，光想未來就讓她感到沮喪。這讓她感到頭重腳輕，工作時無法集中注意力，無論做什麼，情緒都停滯不前，最後被診斷患有輕度憂鬱症。

經過諮詢後，發現她的條件符合因精神疾病領取殘疾撫卹金，然而因只是輕度，就算真的可領，拿到的錢也有限，但考慮到分居的狀態，最終可能會離婚，於是詩織也諮詢專家，若兩人離婚，離婚時分割退休金她實際可拿到多少，沒想到經過，初步計算，詩織每年可以從丈夫那裡得到大約1萬2千日圓的退休金，此驚人的惡耗，讓她的人生徹底崩潰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法