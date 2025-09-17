晴時多雲

國際油價又大漲了！背後「2關鍵」曝光

2025/09/17 08:48

國際油價週二（16日）上漲。（法新資料照）國際油價週二（16日）上漲。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕烏克蘭無人機襲擊俄羅斯港口和煉油廠後，交易員權衡俄羅斯供應中斷的可能性，並等待聯準會（Fed）的利率決定，國際油價週二（16日）上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.22美元或 1.9%，收每桶 64.52 美元。

布蘭特原油期貨上漲1.03美元或1.5%，收每桶68.47美元。

《路透》報導，3位消息人士稱，俄石油生產商收到國營油管營運商Transneft警告，稱由於烏克蘭無人機襲擊關鍵出口港口和煉油廠，石油產量恐需削減。

摩根大通分析師表示，烏克蘭襲擊Primorsk這樣的出口碼頭，其主要目的是限制俄羅斯向海外銷售石油的能力，從而影響出口市場。「更重要的是，這次襲擊表明，（烏克蘭）擾亂國際石油市場的意願日益增強，這可能會增加油價的上行壓力。」分析師說。

高盛估計，烏克蘭攻擊事件已導致俄羅斯，8月及本月迄今的煉油產能損失約30萬桶 / 日。「如果俄羅斯煉油廠遭受重大損失，美國柴油出口的需求可能會增加，並可能維持倒掛的遠期殖利率曲線。」StoneX分析師霍德斯（Alex Hodes）說。

聯準會9月16日至17日的會議也是市場一大焦點，投資者預期降息將至，而這將刺激經濟並提振燃料需求。不過分析師對美國經濟的健康狀況持謹慎態度。

