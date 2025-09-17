不花錢真的是好事嗎？「積蓄過多」的老年人恐會失去3種幸福

日媒指出，不花錢的生活，累積過多的積蓄，恐讓老年人會失去3種幸福。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本面臨高齡化社會，許多長者一輩子省吃儉用，累積了龐大的財富，卻在晚年發現，這些錢不但沒有帶來幸福，反而成為家庭紛爭、親情疏離，甚至個人空虛感的根源。日媒指出，積蓄過多的老年人，恐會失去「3種幸福」。

日媒指出，在日本常見的案例，包括遺產分配、過度節儉以及心靈空虛。

案例一，遺產支配分歧，導致家庭成員關係決裂。

日本一對夫妻節儉持家，在65歲時已累積約9000萬日圓（約新台幣1847萬元）資產，而年金收入也足以安享晚年，2名兒子也各自成家，家庭關係原本融洽。但在這對夫妻過世後，龐大遺產卻引爆爭端，其中長子主張自己「付出較多」應分更多遺產，引發次子強烈不滿，甚至牽連到配偶。

結果這對兄弟關係決裂，長子在繼承大筆財產後揮霍無度，最終婚姻破裂。專家感嘆，若沒有這筆龐大遺產，或許兄弟依然親密。

案例二，高額存款卻換來冷清家門

一對夫婦節省過日，累積資產約達5000萬日圓（約新台幣1026萬元），3名子女皆已獨立，但鮮少來探訪，主要原因在於老宅年久失修、衛生環境惡劣，加上廚房油漬、浴室長滿黴菌，屋內也堆滿舊物，子女們擔心帶孫子們來這樣的環境裡會生病。

雖然這對夫妻有足夠的金錢可翻修房屋，但卻選擇繼續省錢，結果失去了與子女天倫共聚的機會。

案例三，拒絕消費所存的資產換來空虛人生

一位男性在年輕時透過理財累積超過1億日圓（約新台幣2052萬元）的金融資產，但他不結婚、不生子，也拒絕消費，沒有車子、不外食、不旅行，甚至認為「花錢是愚蠢的」，但進入老年生活後，卻開始感到強烈的孤獨與空虛。

他認為，「我有錢，但我的人生到底算什麼」。專家提醒，錢能保障安全，卻無法彌補缺乏體驗的人生。

日本專家指出，「錢是手段，不是目的」。錢應是充實生活的手段，而不是犧牲幸福的目的，過度守財不一定等於安全，反而可能錯失享受人生與維繫人際關係的機會。建議退休人士還是要適度支出，打造健康舒適的生活環境，這才是讓退休享福的關鍵。

