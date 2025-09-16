大樂透頭獎獨得1億獎落北市 中秋加碼100萬獎開出9組

今晚大樂透頭獎1注中獎，加碼100萬獎項開出9組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（16日）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落台北市內湖區江南街69號「金穩嬴投注站」；大樂透中秋加碼100組100萬元首期則開出9組，總中獎注數12注，其中7組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3 注均分。台灣彩券公司表示，大樂透加碼100萬獎尚有91組未開出，將於下期（19日）繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「07、17、18、22、25、47」，特別號「38」；49樂合彩中獎號碼「07、17、18、22、25、47」。本期今彩539中獎號碼「02、09、19、21、33」；39樂合彩中獎號碼「02、09、19、21、33」。本期3星彩中獎號碼「393」；4星彩中獎號碼「0501」。

台彩宣布中秋加碼活動4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

