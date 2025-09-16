不只蓋晶圓廠？台積電攜手美國建商 帶動上萬戶房地產計畫

鳳凰城當地媒體指出，台積電（TSMC）已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）

合作，在鳳凰城開發NorthPark項目。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，於美國亞利桑那州鳳凰城的承諾投資總額達到1650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。據鳳凰城當地媒體報導指出，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城推動涵蓋 6000 英畝（約2428公頃）土地的NorthPark開發案，其項目包含創新走廊，作為台積電未來潛在擴產用地。

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，普爾特房屋早在去年就向鳳凰城市府提交「計畫單元整體開發案」（Planned Unit Development，PUD），申請將尚未開發的州政府信託土地重新規劃，用於興建NorthPark項目。台積電則在今年夏天加入簽約，成為該項目的合作夥伴。

普爾特房屋的構想是打造出一座兼具商業活動、就業機會與居住空間的社區，並在超過6000英畝的範圍內，保留大片開放與保護用地。根據 NorthPark Phoenix 官方網站資訊，該混合用途社區最多可規劃1萬5150戶住宅，包括獨棟住宅與出租公寓。

亞利桑那州土地部門發言人表示，該土地的申請已經遞交，但尚未確定拍賣日期。台積電AZ廠（TSMC Arizona）發言人多茲（Chris Dotts）則指出，有關 PUD 的市政會議也尚未排定。

根據規劃，台積電在亞利桑那州的1650億美元晶圓廠投資，最終將包括 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠，以及 1 座研發中心。多茲在聲明中表示：「這些擴張都需要額外的土地支撐。」

台積電AZ廠目前已有1座晶圓廠投產，另有2座仍在不同施工階段。根據 PUD，NorthPark 將劃分為 7 個土地使用區，其中約 900 英畝（約364公頃）緊鄰台積電廠區正南方的土地，將預留為「創新走廊」（Innovation Corridor）。多茲說：「創新走廊內的土地，為我們的擴張提供了強有力的選項。」

值得注意的是，該地區周邊還有更多開發案，如鳳凰城北部的Biscuit Flats 區域，是當地最具代表性的大片未開發土地之一，隨著台積電新廠持續施工，該地再次引發關注。Biscuit Flats面積約1.2萬英畝（約4856公頃），接近紐約曼哈頓島面積的1.45萬英畝（約5862 公頃）。

另一項正在開發中的大型計畫是 Halo Vista，這是一個總規模達 2300 英畝（約930公頃）、投資額 70 億美元的綜合性商業中心，規劃近 3000 萬平方英尺（約279公頃）的辦公室、工業與零售空間，並可容納最多 8960 戶住宅。該區域正好環繞台積電廠區。

在初期基礎建設完成後，Halo Vista第一階段將包含汽車商場、零售、辦公室及工業設施。鳳凰城市議會已於2024年12月批准該開發案協議。

