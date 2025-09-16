晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不只蓋晶圓廠？台積電攜手美國建商 帶動上萬戶房地產計畫

2025/09/16 15:06

不只蓋晶圓廠？台積電攜手美國建商 帶動上萬戶房地產計畫鳳凰城當地媒體指出，台積電（TSMC）已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）
合作，在鳳凰城開發NorthPark項目。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）持續進行海外投資建廠，於美國亞利桑那州鳳凰城的承諾投資總額達到1650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。據鳳凰城當地媒體報導指出，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城推動涵蓋 6000 英畝（約2428公頃）土地的NorthPark開發案，其項目包含創新走廊，作為台積電未來潛在擴產用地。

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，普爾特房屋早在去年就向鳳凰城市府提交「計畫單元整體開發案」（Planned Unit Development，PUD），申請將尚未開發的州政府信託土地重新規劃，用於興建NorthPark項目。台積電則在今年夏天加入簽約，成為該項目的合作夥伴。

普爾特房屋的構想是打造出一座兼具商業活動、就業機會與居住空間的社區，並在超過6000英畝的範圍內，保留大片開放與保護用地。根據 NorthPark Phoenix 官方網站資訊，該混合用途社區最多可規劃1萬5150戶住宅，包括獨棟住宅與出租公寓。

亞利桑那州土地部門發言人表示，該土地的申請已經遞交，但尚未確定拍賣日期。台積電AZ廠（TSMC Arizona）發言人多茲（Chris Dotts）則指出，有關 PUD 的市政會議也尚未排定。

根據規劃，台積電在亞利桑那州的1650億美元晶圓廠投資，最終將包括 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠，以及 1 座研發中心。多茲在聲明中表示：「這些擴張都需要額外的土地支撐。」

台積電AZ廠目前已有1座晶圓廠投產，另有2座仍在不同施工階段。根據 PUD，NorthPark 將劃分為 7 個土地使用區，其中約 900 英畝（約364公頃）緊鄰台積電廠區正南方的土地，將預留為「創新走廊」（Innovation Corridor）。多茲說：「創新走廊內的土地，為我們的擴張提供了強有力的選項。」

值得注意的是，該地區周邊還有更多開發案，如鳳凰城北部的Biscuit Flats 區域，是當地最具代表性的大片未開發土地之一，隨著台積電新廠持續施工，該地再次引發關注。Biscuit Flats面積約1.2萬英畝（約4856公頃），接近紐約曼哈頓島面積的1.45萬英畝（約5862 公頃）。

另一項正在開發中的大型計畫是 Halo Vista，這是一個總規模達 2300 英畝（約930公頃）、投資額 70 億美元的綜合性商業中心，規劃近 3000 萬平方英尺（約279公頃）的辦公室、工業與零售空間，並可容納最多 8960 戶住宅。該區域正好環繞台積電廠區。

在初期基礎建設完成後，Halo Vista第一階段將包含汽車商場、零售、辦公室及工業設施。鳳凰城市議會已於2024年12月批准該開發案協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財