美財長證實TikTok商業條款已議定 所有權將移轉美方

美國貿易代表葛里爾明確表示，華府與北京已達成一份框架協議，其核心內容是將TikTok的營運，轉移至「由美國控制的所有權」。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕延宕多年的TikTok在美營運爭議，迎來決定性突破。根據《衛報》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日明確表示，華府與北京已達成一份框架協議，其核心內容是將TikTok的營運，轉移至「由美國控制的所有權」之下，這也代表TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）將被迫出售其美國業務。

美官員證實協議框架 稱不再延長

剛結束與中方在馬德里高層談判的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向記者證實：「我們已有一個TikTok協議的框架。」他補充說，儘管涉及兩家私人企業的商業條款不便透露，但「商業條款已經達成一致」。葛里爾更強硬地表示：「我們不會再玩重複延長（期限）的遊戲了。我們有了一份協議。」此番言論，意味著川普政府多次延長出售期限的策略已告終。

請繼續往下閱讀...

TikTok的所有權爭議，始於2020年川普的第一任期，當時他便以國安疑慮為由，下令字節跳動出售TikTok。此後，科技巨頭微軟（Microsoft），以及甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）的組合，都曾嘗試收購，但最終皆因各種因素破局。前總統拜登在2024年4月簽署法案，給予「字節跳動」9個月的期限出售，否則將面臨全面禁令，但川普上任後卻反覆延長此期限，引發外界質疑。

這份得來不易的框架協議，將是解決華府對TikTok國安疑慮的關鍵一步。貝森特與格里爾皆證實，協議的最終細節，將在川普總統與中國國家主席習近平於19日通話後塵埃落定，目前正等待兩國最高領導人的批准。在美國擁有超過1.35億活躍用戶的TikTok，其命運的最終結局即將揭曉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法