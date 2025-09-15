晴時多雲

不開冷氣、不外食！他「省到極致」存1300萬養老 退休1年後悔

2025/09/15 20:34

專家指出，累積老後養老資金固然重要，但若過於執著「存錢」，可能會錯過人生中重要的時光。（示意圖，路透）專家指出，累積老後養老資金固然重要，但若過於執著「存錢」，可能會錯過人生中重要的時光。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕養老存錢不可或缺，但花錢享受當下、提升生活品質也同樣重要，千萬別等到健康或摯愛離去才後悔。日本一名老翁過去靠著極致省錢，包括只以豆芽與雞肉為食材自己煮飯、幾乎不開空調、不買房買車，到退休食累積逾6500萬日圓（約新台幣1317萬元）資產，沒想到才準備享樂，他的妻子卻突然因病離世，讓他留下深深悔恨，直言錢多也未必幸福。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年67歲的鈴木先生（化名）在退休後，從65歲開始領取年金，夫妻每月年金共24萬日圓。60歲時拿到的退休金全數投入投資，5年間增值至3000萬日圓（約新台幣608萬元），加上其他存款3500萬日圓（約新台幣709萬元），合計約6500萬日圓資產（約新台幣1317萬元）。

然而，擁有這筆資產是誰都羨慕的安穩晚年生活，其背後，是他有時被稱為「怪人」般的徹底節約生活。鈴木先生自幼家境貧困，高中開始打工存錢，幾乎將所有收入存起。工作後刻意選擇低租金公寓、以豆芽與雞肉為食材自己煮飯，生活幾乎不花錢，連交通都以步行或自行車為主，為節省冷暖氣費，幾乎不開空調，靠衣物調整溫度，他從增加存款餘額中獲得喜悅。

與妻子結婚後，兩人依舊維持節約生活，孩子出生後節約生活稍微放寬，但家庭出遊仍以近郊公園或河濱野餐為主，沒有自有房屋與車輛，旅行選擇超便宜套裝行程，生活嚴格計算支出。這些努力的結果，使得存款超過6500萬日圓。他認為過去的苦日子是「以備不時之需」、「為老後安定」而累積的活資產。

然而，65歲迎接退休不久，妻子病倒，並於66歲去世，鈴木先生陷入深深悔恨，「應該趁她健康時一起旅行、用餐，時間無法回頭。只剩錢，又能怎麼辦……」他為無法挽回的日子感到懊悔，留下無法消除的深深遺憾。

專家指出，累積老後養老資金固然重要，但若過於執著「存錢」，可能會錯過人生中重要的時光。健康且有活力時合理運用資產，平衡生活享受與財務安全，才是通往真正幸福晚年的關鍵。

