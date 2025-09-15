川普再提解職Fed理事庫克 聯準會會議前掀風波

川普政府14日再次向聯邦上訴法院提出請求，允許其解僱聯準會理事（Fed）庫克。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府14日再次向聯邦上訴法院提出請求，允許其解僱聯準會理事（Fed）庫克（Lisa Cook）。美聯社聲稱，這是美國總統川普在聯準會就利率進行會議前進行的最新舉措。

根據美聯社報導，庫克的律師在13日提交給華盛頓特區聯邦上訴法院的文件中辯稱，川普政府沒有提供解僱庫克的充分理由，並強調如果川普被允許在沒有正當理由情況下解僱聯準會理事，將對經濟和國家構成風險。

請繼續往下閱讀...

川普政府14日向華盛頓特區上訴法院提交1份回應，稱庫克提出的應繼續留任的法律理由毫無根據。

川普的律師在文件中表示，公眾與行政部門在確保聯準會廉潔方面有共同利益，而這需要尊重總統依法在出現正當理由時罷免理事的權力。

聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）先前指控，庫克（Cook）簽署的2份文件分別聲稱，她在2021年6月購買的亞特蘭大房產和密西根州安娜堡（Ann Arbor）1棟住宅都是她的「主要居所」。普爾特已向美國司法部提交了刑事舉報，而司法部也展開調查。

川普根據這些指控，以「有正當理由」為由將庫克免職，但聯邦法官9日裁定針對她的免職違法，並恢復她在聯準會董事的職務。

川普政府隨即上訴，並在聯準會本週即將召開會議決定是否降息前，要求法院作出緊急裁決。多數經濟學家預測，聯準會將降息0.25個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法