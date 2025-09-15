晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

銷售強勁 特斯拉德國廠計畫提高產量

2025/09/15 09:52

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）計劃在今年剩餘時間內提升其位於德國的工廠產量。圖為特斯拉位於德國格倫海德的工廠。（示意圖，彭博社）美國電動車製造商特斯拉（Tesla）計劃在今年剩餘時間內提升其位於德國的工廠產量。圖為特斯拉位於德國格倫海德的工廠。（示意圖，彭博社）
歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車製造商特斯拉（Tesla）計劃在今年剩餘時間內提升其位於德國的工廠產量，主因是公司表示近期銷售表現強勁

綜合媒體報導，特斯拉位於德國格倫海德（Gruenheide）工廠的負責人蒂里格（André Thierig）週日（14日）在接受德國新聞社（DPA）採訪時表示：「我們目前的銷售數據非常亮眼，因此已經上調了第3與第4季度的生產計劃。」，但他並未透露具體的產量目標。

然而，蒂里格這番樂觀的說法與特斯拉近期在歐洲的實際銷售數據有所落差。上月，特斯拉在德國的新車註冊數較去年同期下滑39%，今年前8個月則下滑達56%。類似的銷售疲軟也出現在法國、比利時、丹麥和瑞典等市場。挪威則是少數例外，上月註冊量成長21%，年初至今累計增加26%。

對此，蒂里格表示，德國工廠的車輛並非僅供應德國市場，而是出口至全球逾30個地區，並補充稱，特斯拉整體仍觀察到來自各地市場的正面需求訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財