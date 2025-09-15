馬斯克罕見直接介入英國政治！鼓動解散國會 稱暴力正在到來

馬斯克罕見直接介入英國政治！鼓動解散國會。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克罕見直接介入英國政治，近日在倫敦1場右翼集會上，透過視訊公開呼籲解散議會並立即舉行大選。他警告聽眾“要麼反擊，要麼死亡”，並宣稱“暴力正在到來”。

華爾街見聞報導，馬斯克明確表達了他對現任英國政府的不滿以及對立即採取行動的呼籲。他認為，等待下1次既定的選舉週期過長，無法解決他所認為的緊迫問題。

請繼續往下閱讀...

根據環球網，英國倫敦當地時間週六（13日）爆發超過10萬人參加的反移民抗議活動，其間抗議者與警察發生衝突，造成26名警察受傷，至少25人被捕。

在對這場名為“團結王國”（unite the kingdom）的集會發表講話時，馬斯克向數萬名與會者發出警告，他宣稱“暴力正在到來”，並敦促聽眾“要麼反擊、要麼死亡”。這場集會由英國右翼活動家Tommy Robinson組織，據報道是數十年來英國規模最大的民族主義活動之一。

馬斯克表示，我認為英國必須更換政府，並強調英國沒有下1個4年了……時間太長。馬斯克對倫敦市中心的集會人群表示：我的訴求是訴諸英國的常識，仔細看看你周圍，然後捫心自問：『如果這種情況繼續下去，你將生活在一個什麼樣的世界裡？』

馬斯克在演講中使用了煽動性的語言，他將自己的訊息定位為傳達給「理性的中間派」和「通常不參與政治」的普通民眾。他警告稱，如果現狀持續，暴力將不可避免。

馬斯克說，如果這種情況持續下去，暴力就會降臨到你身上，你將別無選擇。無論你是否選擇暴力，暴力都會找上你。你要麼反擊，要麼死亡，我認為這是事實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法