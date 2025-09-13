晴時多雲

美中貿易談判前夕 中國對美晶片啟動反歧視調查

2025/09/13 21:45

中國宣佈對美類比晶片啟動反傾銷調查。（彭博資料照）中國宣佈對美類比晶片啟動反傾銷調查。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國商務部12日以違反美國國家安全與外交政策利益為由，將23家中國實體列入實體清單後，中國商務部13日宣佈對進口的美國類比晶片（模擬芯片）展開反傾銷調查；有關美國對中國半導體領域的措施，北京也展開反歧視調查。

中國在美中貿易代表團於馬德里舉行談判前1天做出此決定，引發關注。

中國商務部指出，該傾銷調查「是由江蘇省半導體行業協會，代表國內相關模擬芯片產業正式提交，商務部決定自13日起，對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查」。

中國商務部在另一份聲明指出，申請人提出的初步證據顯示，自2022年至2024年美國生產的類比晶片進口量增加37%，但進口價格卻下降52%，「這壓低並抑制國內產品的售價，對國內產業的生產與經營造成損害」。

中國商務部也表示，將對美國自2018年以來對中國的半導體領域相關措施，包括以301調查結果，對中國半導體產品課徵關稅、以晶片與科學法等法規，限制美國人參與中國半導體項目，以及對中國限制半導體與生產設備出口等行為，展開反歧視調查。

美中第4輪貿易談判即將於14日在西班牙首都馬德里舉行。中國副總理何立峰率領中國貿易代表團，將與美國財政部長貝森特帶領的美國團隊會面。談判的議題包括關稅、出口管制濫用指控，以及TikTok的未來。

美國聯邦公報12日將32個實體列入貿易黑名單，其中23家位於中國，印度、伊朗、新加坡與台灣各1家，土耳其3家、阿拉伯聯合大公國兩家。

該公報指出，中國吉姆半導體科技（無錫）與吉存半導體科技（上海）公司，由於為中芯北方集成電路製造（北京）公司，以及中芯國際（北京）公司取得生產設備，而遭貿易制裁；中芯國際早已被美國列入實體清單，向其運送美國設備須取得許可，而該許可可能被否決。

