LTN經濟通》日圓軟趴趴 日企成獵物？

2025/09/15 06:40

日本企業被收購的案例持續發生。（法新社資料照）日本企業被收購的案例持續發生。（法新社資料照）

過去兩年 日企已有350件被收購案

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多年來，日本企業被收購的案例持續發生。截至今年8月底，外資已對日本企業拋出多達157項收購多數股權的提案，依目前速度推估，全年案件數很可能突破去年的193項紀錄。

日本也曾展現制定規則的能力與地位，在40多年前，包含Sony、夏普（Sharp）、SEIKO、三洋（Sanyo）、佳能（Canon）、山葉（Yamaha）、富士通（Fujitsu）等日本品牌，帶動日本成為「創新」的代名詞。

1980年代日本企業最顛峰的一段時間裡，當時日本媒體用「買下華爾街的靈魂」來形容，日本企業在美國豪擲千金收購的盛況。例如三菱（Mitsubishi）用12.7億美元買下位於紐約地標洛克菲勒中心（Rockefeller Center），Sony於1989年從可口可樂公司手中收購哥倫比亞影業

1989年顛峰之時，全球前20大企業名單中有13家是日本公司，但是到了1990年後，日本經濟嚴重惡化、房地產泡沫化、企業無力償還貸款等，日經濟陷入失落的30年，理所當然，全球前20大企業也不見日本企業出現在榜單上。

日本媒體曾用「買下華爾街的靈魂」來形容，日本企業在美國豪擲千金收購的盛況。（法新社資料照）日本媒體曾用「買下華爾街的靈魂」來形容，日本企業在美國豪擲千金收購的盛況。（法新社資料照）

日企自我瘦身 打開被收購大門

失去昔日榮光後，日本企業近年不得不展開「自我瘦身」，專注於獲利能力與經營效率，並逐步剝離表現不佳或與核心業務無關的部門，這為許多海外企業打開了「收購」的大門。

從製造業到科技、新能源與消費品牌，外資收購案持續增加，預示著日本企業結構性調整與全球資本流動的新一輪重組。

企業會選擇併購，可以說是進入新領域拿到門票最快的方式，以鴻海來說，買下夏普，絕對是最具代表性的1個案件。

2016年鴻海以3888億日圓取得66%的股權，納夏普為其旗下子公司，成為日本第1家被外資收購的大型電子製造商。（路透檔案照）2016年鴻海以3888億日圓取得66%的股權，納夏普為其旗下子公司，成為日本第1家被外資收購的大型電子製造商。（路透檔案照）

東芝記憶體 180億美元賣貝恩資本

夏普自2008年陷入長期虧損，因而尋求外部金援以擺脫經營困境。2012年，鴻海董事長郭台銘以個人名義，投資夏普的堺10代廠，並成功讓該廠由虧損轉向獲利，鴻海也希望能以此為基礎，進行更密切的合作。

到了2016年，鴻海宣布以3888億日圓取得66%的股權，納夏普為其旗下子公司，成為日本第1家被外資收購的大型電子製造商。

鴻海買下夏普，這不僅是台灣企業首次成功收購日本大企業的重大案例，更象徵著台灣電子廠從代工思維走向國際化、具備吞併大型日企的能力的轉變。

以其他日企被收購案例來看，2017年東芝的記憶體子公司（現改名「鎧俠」）以180億美元被賣給貝恩資本，這在當時創下外國私募基金在日本最高的收購金額紀錄。

另外，新唐2019年底宣布，將以現金2.5億美元收購日本松下電器（Panasonic）旗下半導體事業並將改名為新唐日本（Nuvoton Japan）。

日企忍痛割愛的事業，卻可能是海外企眼裡的寶貝。當時松下是為了把不在未來規畫內的事業體出售，但在當時，松下的車用鋰電池技術，公認領先全球，也長期是特斯拉最大供應商，而裝在松下鋰電池上的電源管理IC，以及相關技術，因此這1業務被視為是新唐日本最珍貴的資產。

而且有趣的是，新唐在完成收購後1年，新唐日本竟快速轉虧為盈，而前面提到的鎧俠，也在2021年轉虧為盈。

LTN經濟通》日圓軟趴趴 日企成獵物？新唐收購Panasonic半導體事業。（路透資料照）

日企積極剝離非核心事業

其他如法國雷諾成為日產汽車（Nissan）大股東、日立金屬（Hitachi Metals）2021年出售給貝恩資本等，都是著名案例。

分析人士指出，併購潮的背後，不僅有日圓長期偏弱、低利率的有利環境，更與日本企業推動「選擇與集中」策略、積極剝離非核心資產密切相關。

不過當然，並非所有外商收購日本公司的行動都成功，舉例來說，加拿大Alimentation Couche-Tard（ACT）在經過了1年努力後，今年7月放棄以460億美元（約新台幣1.4兆元）Seven & i Holdings Co.的計劃。

加拿大便利超商巨頭ACT撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，路透資料照）加拿大便利超商巨頭ACT撤回對Seven & i控股的470億美元收購要約。（示意圖，路透資料照）

全球資產重組的最後1塊大蛋糕

分析以台灣企業收購日企為例，指出台灣企業併購日本公司多以「技術+品牌」或「穩定收益」為核心動機，一方面利用日本企業在特定領域的世界級技術與品牌價值，另一方面在日圓偏低與資金環境寬鬆的情況下，台灣資本得以用相對合理成本布局。

有分析指出，松下這類日本大集團的通病，就是跨足太多不同領域，不易將資源集中在所需之處，往往拖累轉型，因此放棄非核心事業是必要之痛。

路透社曾評論，日本長期的低利率與日圓疲軟，使國際投資人將日本視為「全球資產重組的最後1塊大蛋糕」（last big prize）。在這股浪潮中，無論是台灣企業尋求技術與品牌，或是全球私募基金鎖定穩健現金流，日本市場都正成為全球併購地圖上最炙手可熱的戰場。

