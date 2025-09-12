廣達楊麒令：Q4迎今年營運高峰 墨國新廠明年初投產

楊麒令指出，旗下特殊積體電路晶片專案已陸續出貨，並與各大CSP共同推進專屬晶片方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達電腦（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今日受訪表示，今年第四季將是AI伺服器的出貨高點，目前第三季仍處於新舊產品轉換期，9月起將逐步升溫。集團除了美國廠區持續擴張營運規模，為應對強勁的下游需求，泰國、墨西哥也將同步強化生產能量。

楊麒令說，廣達現在除了支援大型雲端服務供應商（CSP）客戶，也把業務擴展至企業級與中小型AI服務商，協助其建立運算架構，展現廣達整合網路、儲存、運算與軟體的完整解決方案能力，從原先的原廠委託設計製造商（ODM）的地位加以提升，目標在主權AI、企業級市場、產能布局與技術整合方面多管齊下。

楊麒令指出，旗下特殊積體電路晶片（ASIC）專案已陸續出貨，並與各大CSP共同推進專屬晶片方案，市場呈現「百家爭鳴」。至於輝達 GB200、GB300的迭代進度，各家客戶的相關規劃有所不同，有些將持續採用現有平台，有些則延伸至明年。不過，廣達掌握的訂單數量多到「無法想像」，因此仍強烈看好2027年之前AI伺服器需求。

在產能佈局上，廣達美國與墨西哥皆同步擴產，美國已有深厚基礎，運營超過20年，對地方法規與勞動制度熟悉；墨西哥則因關稅與美國232法案壓力，原本作為「分散式投資」的策略，如今已轉為「必要性」投資，預計2026年初正式投產。泰國也因圖形處理器（GPU）與表面貼裝（SMT）需求強勁而持續增產。

針對未來客戶結構，楊麒令指出，過去ODM Direct多聚焦大型CSP，如今逐漸走向邊緣端與企業級市場，需透過系統整合商等新角色合作，形成不同商業模式。他強調，廣達策略是與策略夥伴攜手，運用雙方能力擴大業務，並藉此觸及更多中型客戶，補足傳統CSP以外的成長動能。

