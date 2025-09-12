晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

廣達楊麒令：Q4迎今年營運高峰 墨國新廠明年初投產

2025/09/12 16:49

楊麒令指出，旗下特殊積體電路晶片專案已陸續出貨，並與各大CSP共同推進專屬晶片方案。（記者方韋傑攝）楊麒令指出，旗下特殊積體電路晶片專案已陸續出貨，並與各大CSP共同推進專屬晶片方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達電腦（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今日受訪表示，今年第四季將是AI伺服器的出貨高點，目前第三季仍處於新舊產品轉換期，9月起將逐步升溫。集團除了美國廠區持續擴張營運規模，為應對強勁的下游需求，泰國、墨西哥也將同步強化生產能量。

楊麒令說，廣達現在除了支援大型雲端服務供應商（CSP）客戶，也把業務擴展至企業級與中小型AI服務商，協助其建立運算架構，展現廣達整合網路、儲存、運算與軟體的完整解決方案能力，從原先的原廠委託設計製造商（ODM）的地位加以提升，目標在主權AI、企業級市場、產能布局與技術整合方面多管齊下。

楊麒令指出，旗下特殊積體電路晶片（ASIC）專案已陸續出貨，並與各大CSP共同推進專屬晶片方案，市場呈現「百家爭鳴」。至於輝達 GB200、GB300的迭代進度，各家客戶的相關規劃有所不同，有些將持續採用現有平台，有些則延伸至明年。不過，廣達掌握的訂單數量多到「無法想像」，因此仍強烈看好2027年之前AI伺服器需求。

在產能佈局上，廣達美國與墨西哥皆同步擴產，美國已有深厚基礎，運營超過20年，對地方法規與勞動制度熟悉；墨西哥則因關稅與美國232法案壓力，原本作為「分散式投資」的策略，如今已轉為「必要性」投資，預計2026年初正式投產。泰國也因圖形處理器（GPU）與表面貼裝（SMT）需求強勁而持續增產。

針對未來客戶結構，楊麒令指出，過去ODM Direct多聚焦大型CSP，如今逐漸走向邊緣端與企業級市場，需透過系統整合商等新角色合作，形成不同商業模式。他強調，廣達策略是與策略夥伴攜手，運用雙方能力擴大業務，並藉此觸及更多中型客戶，補足傳統CSP以外的成長動能。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財