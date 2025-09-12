中企署澄清︰新創採購補助是不實訊息

中企署澄清新創採購補助傳言為不實訊息。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部中小及新創企業署已自去年8月起停止辦理「新創採購共同供應契約」相關補助直轄市及縣（市）政府作業，且未再對外公告、受理相關補助申請。但中企署近來接獲通報，疑似有辦理「新創採購補助共同供應契約」及「市、鄉、鎮公所納骨塔提升服務計畫」的不實補助消息，中企署嚴正澄清，補助資訊均為不實訊息。

中企署表示，所有補助計畫，均以中企署網站（https://www.sme.gov.tw/masterpage-tw）公告及正式函文為依據，請各機關及民眾提高警覺，勿輕信非官方管道的訊息。

中企署說明，相關不實訊息散布，倘為冒用政府機關或公務員名義而意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，可能涉及刑法第339條之4第1項第1款「加重詐欺罪」，未來各單位如有接獲可疑訊息，請向中企署查證，如經查證為不實內容，可向警政單位檢舉調查，以遏止不實訊息擴散，維護社會秩序。

