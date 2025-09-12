晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中企署澄清︰新創採購補助是不實訊息

2025/09/12 15:56

中企署澄清新創採購補助傳言為不實訊息。（資料照）中企署澄清新創採購補助傳言為不實訊息。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部中小及新創企業署已自去年8月起停止辦理「新創採購共同供應契約」相關補助直轄市及縣（市）政府作業，且未再對外公告、受理相關補助申請。但中企署近來接獲通報，疑似有辦理「新創採購補助共同供應契約」及「市、鄉、鎮公所納骨塔提升服務計畫」的不實補助消息，中企署嚴正澄清，補助資訊均為不實訊息。

中企署表示，所有補助計畫，均以中企署網站（https://www.sme.gov.tw/masterpage-tw）公告及正式函文為依據，請各機關及民眾提高警覺，勿輕信非官方管道的訊息。

中企署說明，相關不實訊息散布，倘為冒用政府機關或公務員名義而意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，可能涉及刑法第339條之4第1項第1款「加重詐欺罪」，未來各單位如有接獲可疑訊息，請向中企署查證，如經查證為不實內容，可向警政單位檢舉調查，以遏止不實訊息擴散，維護社會秩序。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財