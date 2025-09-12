京華城聯貸案 中石化︰已提前償還15億元

中石化代理總經理陳穎俊（右）與鼎越財務長蔡志章（左）出席重大訊息記者會。（記者張慧雯攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕中石化（1314）今日召開法說會，外界仍關注京華城案發展，中石化總經理陳穎俊表示，原本旗下鼎越開發預計11月要提前償還聯貸案的10億元，已於本（9）月提前償還，另外涉爭議的20%容積獎勵暫緩辦理，還在等待北市府後續處理。

中石化跟鼎越開發今年7月召開重大訊息記者會時表示，關於京華城的聯貸案，今年將提前還款共15億元，其中7月提前償還5億元、11月5日前提前償還10億元；不過陳穎俊今日透露，15億元已全數於9月償還完畢。

陳穎俊指出，目前是中石化比較艱困的時期，本業石化主力產品CPL、AN的市況不佳，尤其CPL的產能利用率不到70%，AN雖然價格相對穩定，但仍受對等關稅影響，下游也比較保守，不過中石化在高雄洲際碼頭的投資案，第三期預計明年第二季投入運轉，希望可以帶動營運。

土地資產方面，中石化前鎮土地處分，預計9、10月開標，而台南安順土地，則預計在明年第二季前完成整治工作；新事業包括新能源、低介電樹脂開發、半導體材料等，則預計要到明年底之後才會比較有明顯貢獻。

