晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

越南狂降美國貨進口關稅 這水果價格腰斬民眾搶光

2025/09/12 15:46

越南為避免被川普課徵高關稅，降低美國貨關稅壁壘，美國櫻桃等農產品大舉湧進越南，價格也比往更優惠。示意圖。（圖取自freepik）越南為避免被川普課徵高關稅，降低美國貨關稅壁壘，美國櫻桃等農產品大舉湧進越南，價格也比往更優惠。示意圖。（圖取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美越之前已達成協議，對越南的關稅稅率由46% 降至20%，轉運貨物則課徵40%關稅，越南允諾對美完全開放市場、降低貿易壁壘。為了避免川普又翻臉及改善對美貿易順差，越南今年狂買美國貨，今年前7月對美進口額年增23%，其中美國廢鋼進口額翻倍，棉花進口額也激增近6成。美國櫻桃更因進口關稅大降，價格比去年大跌30至50%，被當地民眾搶光。

越南大買美國貨，掃貨涵蓋美國櫻桃、龍蝦、廢鋼、棉花等美國商品。其中棉花進口額大增近6成。（彭博）越南大買美國貨，掃貨涵蓋美國櫻桃、龍蝦、廢鋼、棉花等美國商品。其中棉花進口額大增近6成。（彭博）

《越南快訊》報導，近幾個月來，越南政府一直在敦促國內企業購買更多美國產品，以確保貿易平衡。今年前7個月，越南自美國進口額達105多億美元，年增近23%，掃貨涵蓋美國櫻桃、龍蝦、廢鋼、棉花等美國商品。

越南海關數據顯示，美國棉花進口額位居榜首，前7月採購量近9.4億美元，成長56%。原料塑膠進口額成長近49%，達6.56億美元。廢鋼進口額翻倍，達到 1.25 億美元，反映出建築業復甦跡象。

另外，美國蔬菜和水果進口額也成長47%，達3.53億美元；動物飼料進口額成長27%，達到4.47億美元；大豆進口額成長8%，達到2.48億美元。

報導稱，美國農產品和食品越來越受到越南消費者青睞，其中美國牛肉因需求量大且本地供應不足而受到歡迎。

美國水果買氣也很旺，主要越南自3月底以來，對美國部分水果的進口關稅已降至3%左右，價格比以往更親民，加上美國透過食品展推廣吸引買氣，包括櫻桃、蘋果、葡萄和桃子等美國水果都廣受越南民眾喜愛，其中，美國櫻桃價格比去年同期大跌30%至50%，買氣搶搶滾，全部賣光光。

報導說，越南從8月初起將包括海鮮和農產品等多種美國產品的關稅降至0%，預期將再度掀起一波買氣。

美國貨湧進對越南消費者是好消息，當地農民則皮皮剉。越南果蔬協會表示，美國商品為消費者帶來了更多選擇，並提供了新的生產原料來源。然而，如果優惠關稅持續下去，從農產品到海鮮和肉類等越南國內產品面臨的競爭壓力將更加明顯，對越南企業構成重大挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財