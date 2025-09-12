越南狂降美國貨進口關稅 這水果價格腰斬民眾搶光

越南為避免被川普課徵高關稅，降低美國貨關稅壁壘，美國櫻桃等農產品大舉湧進越南，價格也比往更優惠。示意圖。（圖取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美越之前已達成協議，對越南的關稅稅率由46% 降至20%，轉運貨物則課徵40%關稅，越南允諾對美完全開放市場、降低貿易壁壘。為了避免川普又翻臉及改善對美貿易順差，越南今年狂買美國貨，今年前7月對美進口額年增23%，其中美國廢鋼進口額翻倍，棉花進口額也激增近6成。美國櫻桃更因進口關稅大降，價格比去年大跌30至50%，被當地民眾搶光。

越南大買美國貨，掃貨涵蓋美國櫻桃、龍蝦、廢鋼、棉花等美國商品。其中棉花進口額大增近6成。（彭博）

《越南快訊》報導，近幾個月來，越南政府一直在敦促國內企業購買更多美國產品，以確保貿易平衡。今年前7個月，越南自美國進口額達105多億美元，年增近23%，掃貨涵蓋美國櫻桃、龍蝦、廢鋼、棉花等美國商品。

越南海關數據顯示，美國棉花進口額位居榜首，前7月採購量近9.4億美元，成長56%。原料塑膠進口額成長近49%，達6.56億美元。廢鋼進口額翻倍，達到 1.25 億美元，反映出建築業復甦跡象。

另外，美國蔬菜和水果進口額也成長47%，達3.53億美元；動物飼料進口額成長27%，達到4.47億美元；大豆進口額成長8%，達到2.48億美元。

報導稱，美國農產品和食品越來越受到越南消費者青睞，其中美國牛肉因需求量大且本地供應不足而受到歡迎。

美國水果買氣也很旺，主要越南自3月底以來，對美國部分水果的進口關稅已降至3%左右，價格比以往更親民，加上美國透過食品展推廣吸引買氣，包括櫻桃、蘋果、葡萄和桃子等美國水果都廣受越南民眾喜愛，其中，美國櫻桃價格比去年同期大跌30%至50%，買氣搶搶滾，全部賣光光。

報導說，越南從8月初起將包括海鮮和農產品等多種美國產品的關稅降至0%，預期將再度掀起一波買氣。

美國貨湧進對越南消費者是好消息，當地農民則皮皮剉。越南果蔬協會表示，美國商品為消費者帶來了更多選擇，並提供了新的生產原料來源。然而，如果優惠關稅持續下去，從農產品到海鮮和肉類等越南國內產品面臨的競爭壓力將更加明顯，對越南企業構成重大挑戰。

