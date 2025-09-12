晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美稱將與台灣達成重大協議 知情人士：對等關稅和232條款一起處理

2025/09/12 11:09

美國商務部長盧特尼克週四（11日）透露了關稅談判最新進展，表示「即將與台灣達成一項重大協議」。（路透）美國商務部長盧特尼克週四（11日）透露了關稅談判最新進展，表示「即將與台灣達成一項重大協議」。（路透）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國商務部長盧特尼克11日接受CNBC專訪時表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」，同時預期與瑞士、印度等國也有望在不久後達成共識。對此，行政院經貿談判辦公室今（12）日表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。知情人士則解釋，盧特尼克談到的「重大協議」，原文是big deal，其實那個「big deal」就是指對等關稅和232條款一起處理。

盧特尼克被問到貿易問題時，他率先提到了印度，稱：「我認為印度問題會解決，但前提是印度要停止購買俄羅斯石油。」他接著又說：「我們將和台灣達成一項重大協議，與瑞士也可能達成貿易協議」。不過，他並未進一步說明與台灣的具體協議內容和達成的時間。

行政院經貿辦則表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。

行政院經貿辦指出，與此同時，行政院除了已先「移緩濟急」，啟動對產業、勞工、農民的各項協助措施外，也已於9月11日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，期盼立法院新會期能順利通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性的各項計畫能夠盡速推動。

相關新聞：

美商務部長：「即將與台灣達成一項重大協議」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財