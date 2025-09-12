美稱將與台灣達成重大協議 知情人士：對等關稅和232條款一起處理

美國商務部長盧特尼克週四（11日）透露了關稅談判最新進展，表示「即將與台灣達成一項重大協議」。（路透）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國商務部長盧特尼克11日接受CNBC專訪時表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」，同時預期與瑞士、印度等國也有望在不久後達成共識。對此，行政院經貿談判辦公室今（12）日表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。知情人士則解釋，盧特尼克談到的「重大協議」，原文是big deal，其實那個「big deal」就是指對等關稅和232條款一起處理。

盧特尼克被問到貿易問題時，他率先提到了印度，稱：「我認為印度問題會解決，但前提是印度要停止購買俄羅斯石油。」他接著又說：「我們將和台灣達成一項重大協議，與瑞士也可能達成貿易協議」。不過，他並未進一步說明與台灣的具體協議內容和達成的時間。

請繼續往下閱讀...

行政院經貿辦則表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。

行政院經貿辦指出，與此同時，行政院除了已先「移緩濟急」，啟動對產業、勞工、農民的各項協助措施外，也已於9月11日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，期盼立法院新會期能順利通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性的各項計畫能夠盡速推動。

相關新聞：

美商務部長：「即將與台灣達成一項重大協議」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法