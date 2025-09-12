美商務部長：「即將與台灣達成一項重大協議」

美國商務部長盧特尼克週四（11日）透露了關稅談判最新進展，表示「即將與台灣達成一項重大協議」。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布自8月7日起將對台灣輸美商品加徵暫時性關稅20%，雙方之後持續磋商。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（11日）透露了關稅談判最新進展，表示「即將與台灣達成一項重大協議」。

盧特尼克接受《CNBC》採訪，被問到他最關注的貿易問題時，他率先提到了印度，稱：「我認為印度問題會解決，但前提是印度要停止購買俄羅斯石油。」

請繼續往下閱讀...

盧特尼克接著又說：「我們將和台灣達成一項重大協議，與瑞士也可能達成貿易協議」。不過，他並未進一步說明與台灣的具體協議內容和達成的時間。

至於南韓，盧特尼克說：「我們已經達成協議，但得看看他們是否會完成相關文件手續。」

當被問到是否因為喬治亞州一間現代汽車工廠，遭美國移民及海關執法局（ICE）突擊檢查，導致美韓貿易協議延遲時，盧特尼克拒絕就此評論。

川普8月初對台灣徵收了20%的關稅，不過雙方政府當時都表示，有關降低關稅的協議談判仍在進行中。

根據美國官方資料，2024年美國自台灣進口逾1160億美元，對台灣出口約420億美元，貿易逆差金額高達740億美元，這讓台灣成為對美國貿易逆差的第6大貿易夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法