長子崩潰！82歲老父把「上億資產」全給次子 害兄弟感情決裂

2025/09/12 12:42

遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在，但也有不少案例表明，不少人因為在生前疏忽了相關措施，導致讓家族關係產生劇烈動盪。現年82歲的日本老翁齊藤信一（化名）名下持有多棟大樓、收益型不動產與金融資產，總額接近6億日圓（約1.251億元新台幣），但他卻在生前就立下具法律效力的遺囑，明文寫下「長子不得繼承任何遺產」，所有財產都將由次子一人繼承，這讓家中的氛圍完全變了調。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，信一的長子昭一（化名，58歲）即將自公務員職務屆齡退休。自大學畢業以來，他一路穩健服務於政府部門，並在鄉下成家立業，長年離開老家。

另一方面，被賦予繼承全權的次子洋介（化名，54歲），則在東京經營餐飲業，並經常回老家探望父母。他還曾陪伴父親就醫，甚至協助處理部分房產的管理工作。

昭一說，一直覺得繼承家業的當然是弟弟，父親也表達過同樣的想法，所以遺囑的內容並不讓他感到意外，但也坦言：「突然被告知『遺產為零』，心裡確實很不是滋味。」

不過根據日本法律，雖然信一在其公證遺囑中明確記載「長子不得繼承任何財產」，但長子昭一仍享有「特留分」的權利，因此昭一行使了這項權利，透過家庭法院提出相關請求。他說：「如果父親偏袒弟弟到這種程度，卻什麼都不說明，我真的很難接受。」

歷時數個月的調解後，最終由洋介以現金補償昭一的特留分來解決爭端。但自此之後，兄弟之間再無任何往來。

但為何信一要將所有財產留給次子洋介，而不是長子昭一？一名親戚稱，主要是昭一都沒有幫忙過老爸的事業，洋介才是真的幫上忙的人。

報導提到，在立遺囑時，若能事先與家人談妥並解釋原因，便能減少後續爭議。因為無論金額大小，遺產往往成為家族關係的「最終考驗」，繼承不僅是財產分配的問題，更是如何替「家族關係」劃下句點的重要課題。

