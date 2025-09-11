富邦投信首檔主動式ETF 9/17開募

富邦投信今宣布首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」將於9月17日開募。（圖由富邦投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦投信今宣布首檔主動式ETF「富邦優選收益傘型基金」將於9月17日開募，兩檔子基金分別為主動富邦動態入息（00982D）和主動富邦複合收益（00983D），前者100%布局投資等級債，運用動態進行利率和匯率的雙率避險以降低波動；後者則彈性配置複合券種。透過差異化商品，協助投資人迎戰多變市場環境。

主動式債券ETF具備擺脫指數束縛的優勢，透過專業團隊即時掌握市場脈動，精準挑選高票息、低違約風險的個券，提升收益表現。主動選債策略不僅能因應利率與信用週期變化，更有助於捕捉波動市況中的超額報酬機會。此外，主動式ETF投資工具多元，包含各類債券、ETF、利率期貨等。

富邦投信固定收益部主管薛博升表示，富邦優選收益傘型基金為富邦投信首檔主動式債券ETF，基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標。

他分析，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，運用動態進行利率和匯率的雙率避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會的投資人；主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，則適合希望以投資為等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會的投資人。

此外，在永續投資方面，富邦投信也同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF（009809）」。

富邦投信董事長黃昭棠強調，009809集結減碳優勢企業的力量，呈現出歷經時間淬煉的完美構圖，為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖。透過台灣之力，開啟永續投資之路。

009809追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，聚焦具減碳優勢的中大型上市企業，排除具爭議性產業與違反聯合國全球盟約的公司，並納入多項氣候風險衡量指標，包括溫室氣體排放量、脫碳軌跡、ESG分數等，以最適化加權方式選出50檔成分股，力求投資組合表現優於母指數。

009809擬任經理人紀元豪表示，該基金強調雙重減碳主軸與三段時間評估，涵蓋低碳企業與轉型模範生，協助投資人長期參與全球淨零趨勢。基金採季配息機制，發行價每單位新台幣10元，適合重視資本增值與環境責任的投資人。同樣將於9月17日開募。

