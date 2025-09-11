晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

無HBM進口將讓中國AI晶片業歸零 這國配合管制至關重要

2025/09/11 17:34

HBM的供應儼然成為中國AI晶片產業的致命弱點。（路透）HBM的供應儼然成為中國AI晶片產業的致命弱點。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕半導體研究機構SemiAnalysis發表專題研究指出，中國在高頻寬記憶體（HBM）的生產遭遇瓶頸，近期美中貿易談判中，中國官員要求美國放寬HBM的出口管制，而非更多取得台積電晶片或曝光工具便可見一斑，這意謂若截斷外國HBM的供應，中國的人工智慧（AI）加速器產業將一事無成。

該報告指出，運算是AI的命脈，中國AI產業的國家冠軍華為是中國運算命運的關鍵一環，預計華為今年可生產數百萬顆晶片，但明年就將面臨HBM瓶頸。

就像囤積台積電的邏輯晶圓一樣，華為也能囤積HBM晶片。由於沒有進入西方晶片的加速器供應鏈內，三星一直出售產品給中國客戶，而這些客戶再將庫存轉給華為，這就是為何與韓國合作，落實記憶體管制至關重要的原因。

報告指出，僅是三星就直接提供中國1140萬顆HBM堆疊，這包括美國宣佈管制至管制生效之間的1個月期間，便出售700萬顆，十分驚人。如果包含其他供應商，以及走私等其他出貨方式，該數量將達1300萬顆。

報告指出，2024年12月2日美國工業安全局（BIS）宣佈管制任何較HBM2E更先進的記憶體出口，該規範於2024年12月31日生效，三星在該季度盡可能多的出口中國晶片，佔中國HBM供應的絕大部分，之所以如此，是因為美國政府與媒體在該規範推出前已宣傳了好幾個月。

報告說，1300萬個HBM將足以滿足160萬顆華為昇騰910C的封裝需求。儘管如此，預計今年底因外國的HBM產品用盡，中國將面臨HBM瓶頸。華為今年原可輕易生產80.5萬個昇騰系列晶片，但因沒有足夠的HBM，該目標將無法達成。

沒有外國的HBM供應，中國就沒有本土的AI加速器產業，換言之，如果沒有取得更多外國HBM，華為明年甚至將無法生產100萬顆昇騰晶片，他們將必須完全依賴國內生產，一旦這些HBM庫存用盡，輝達與超微實際上在中國將沒有任何競爭對手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財