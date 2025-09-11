和椿下游機器人需求提升 營收即將超越2024年

和椿表示，目前已有潛在客戶洽詢未來合作訂單的可能性，下游需求正在持續提升。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）管理層指出，今年以來主要高科技、先進製程等產業客戶加大資本支出，投入建廠、擴產計畫，帶動旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等的出貨明顯成長，前8月累計營收已達2024全年的92.6%，在智慧機器人方面，已有潛在客戶洽詢未來合作訂單的可能性，下游需求正在持續提升。

和椿指出，從目前在手訂單來看，旗下產品類別涵蓋半導體先進製程、自動化與電子製造等項目，此外，客戶已針對既有的自動化關鍵零組件、模組與設備持續增加需求，潛在的客製化方案包括物流倉儲、飯店、零售、電子製造大廠等相關產業，可望強化導入智慧物流、智慧服務、智慧製造等領域的合作開發案。

和椿認為，公司已不單是零組件供應商，而是能提供全方位、客製化解決方案的整合者。關於8月營收年月雙減，主要是配合客戶施作工程進度所致，部分自動化模組產品遞延出貨，後續產品交付客戶之後，可望進一步認列並反映在當月營收成果。公司將堅定走向轉型路線，將AI智慧機器人視為未來營運長期發展的第二成長曲線。

根據研究機構GII Global Information的報告指出，2025年智慧機器人市場規模估計為216.4億美元，2029年將達到456.8億美元，年均複合成長率20.5%，主要驅動力來自醫療保健、智慧製造與工業4.0升級，以及群體機器人和多機器人系統研發，還有電子商務對送貨機器人日益成長的需求，都能創造和椿良好的業務發展空間。

展望2025年，和椿維持謹慎樂觀看法，公司每年投入營收的2.5％至4%作為研發費用，開發各式產業應用場景所需的自動化設備，以及模組化、AI機器人、協作機器人等相關新技術，將持續深化多元產業應用，透過擴展市場版圖，將業務觸角延伸至台灣、東南亞等地。同時，公司積極延攬頂尖AI軟體人才，確保在智慧自動化浪潮中持續領先。

