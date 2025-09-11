晴時多雲

8月車市急凍 產險業金雞母「車體險」保費大減近億

2025/09/11 14:28

8月全台新車領牌數僅2萬9460輛，月減17%，年增0.2%，失守3萬輛關卡。（資料照）8月全台新車領牌數僅2萬9460輛，月減17%，年增0.2%，失守3萬輛關卡。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內汽車銷售量大幅下滑，讓產險業「金雞母」的車險業績大受衝擊，原本是暑期銷售旺季的8月，整體汽車市場銷售量跌破3萬輛，拖累「汽車強制險」保費，已連續2個月出現單月保費衰退，8月較去年同期更大減4.31%，機車強制險也衰退近5%；以往單月保費年增率至少有2%至4%、甚至10%的「車體損失險」，8月簽單保費更是破天荒減少近億元、出現罕見單月衰退，較去年同期年減2.44%。

根據產險公會最新8月簽單保費業績統計，產險業8月簽單保費收入217.87億元、年增2.98%，累計1至8月的簽單保費達1988.72億元，較去年同期增加154.07億元、年增8.40%。今年前8月各險種的業績表現中，以意外險的工程險，簽單保費較去年同期成長41.83億元、年增率31.94%，金額與增幅最高；火險簽單保費達179.87億元，較去年同期增加20.53億元、年增12.88%居次。

簽單保費衰退的部分，則以車險出現罕見衰退較值得注意。雖然今年前8月的車險各險種中，車體損失保險年增1.52%、任意責任險年增6%、機車強制責任險成長0.19%、電動二輪車險大增48.69%，仍呈成長態勢，但檢視8月的單月簽單業績表現，卻有部分險種出現衰退。

例如汽車強制險單月簽單保費8.34億元，較去年同期減少2817萬元、年減3.23%，是繼7月出現單月衰退0.7%後，第2個月出現衰退；機車強制責任險保費7億元，較去年同期減少3676萬元、年減5.00%，同樣是繼7月出現單月衰退4.57%後，第2個月出現衰退‧

歷來都呈現穩定成長的車體損失險，在7月出現僅有0.78%幾乎持平表現後，8月單月保費正式衰退，單月保費39.82億元、減少9972.6萬元、年減2.44%。

產險業者分析，車險簽單保費業績罕見衰退，主要是受美國關稅影響，汽車關稅至今仍未明朗，影響民眾購買進口車尤其是美製進口車的意願，再加上國內貨物稅政策改變，汰舊換新最高可減徵10萬元，但施行日期未定，導致許多有意購車的民眾持續觀望、延後購車，車險業績自然受到影響。預期在年底前關稅議題底定後，民眾購車意願回籠，車險業績恐將出現爆炸性成長。

