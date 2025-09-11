晴時多雲

焦點股》和椿：營收利空 重挫半根

2025/09/11 10:51

法人看好和椿未來將積極投入於人形機器人的代理和系統整合，以把握此一領域的成長機會。（資料照）法人看好和椿未來將積極投入於人形機器人的代理和系統整合，以把握此一領域的成長機會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）由於8月營收年月雙減，受到市場反應失望情緒，在賣壓湧現之下，和椿今日早盤重挫近6%，低點觸及122元，截至上午10時19分暫報123.5元，跌幅4.63%，成交量3527張。

和椿認為，智慧機器人的成長動能來自於產業自動化、數位轉型加速，以及人工智慧深度導入各行各業。不過，中小企業因投資與營運門檻，對智慧機器人的採用速度仍顯保守，成為市場發展的主要挑戰之一。以客戶現況來看，除了機器人在製造業的滲透率不斷提升，精準醫療領域的應用也正快速成長。

法人指出，機器人產業關鍵創新技術包括先進語音合成、機器視覺與「機器人即服務」（RaaS），可望逐步改變產業生產模式並提升應用效益。預期和椿未來將積極投入於人形機器人的代理和系統整合，強化其自身技術，包括機器人運動控制等項目，以把握此一領域的成長機會。

