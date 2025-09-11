晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

低價轉售、虛報引資！國鼎生技董座夫妻掏空5千萬 檢3罪起訴

2025/09/11 09:43

檢調追查，國鼎董事長劉勝勇（右）與妻子吳麗玉藉空殼公司灌水交易，將每公斤黃耆粉從1102元抬高至1793元，兩年間讓國鼎多付352萬元。（資料照）檢調追查，國鼎董事長劉勝勇（右）與妻子吳麗玉藉空殼公司灌水交易，將每公斤黃耆粉從1102元抬高至1793元，兩年間讓國鼎多付352萬元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕國鼎生技公司高層夫妻檔，涉嫌長期透過低價賤賣產品、操縱子公司原料進貨價格，以及虛構引資服務費用等手法，掏空公司資產並進行洗錢，總金額逾5千萬元。士林地檢署檢察官劉昱吟偵結後，今依證券交易法非常規交易、特別背信及洗錢防制法等罪，起訴公司董事長劉勝勇、董事兼總裁吳麗玉，並聲請法院沒收犯罪所得。

檢方調查，劉、吳二人為夫妻，分別擔任國鼎生物科技公司（4132）董事長與董事兼總裁，實際掌握公司決策。兩人自2017年至2020年間，將旗下主力產品「牛樟芝菌絲體膠囊」等保健食品，以市價僅3至5折的低價出售給其控制的關係企業A公司。

國鼎因此蒙受逾2500萬元損害，而A公司則再以市價轉售，獲利超過2100萬元。其後，吳麗玉再指示員工從A公司帳戶領現金交給夫妻倆使用，不僅構成背信，更涉及洗錢。

另一環節則涉及黃耆粉原料。檢方認定，劉、吳明知國鼎公司可透過子公司以每公斤1102元價格進貨，卻指示員工透過他們設立的B公司高價購買，每公斤高達1793元，短短兩年間就購進5100公斤，使公司多付出352萬餘元，讓B公司坐收暴利。後續款項同樣被轉匯或提領，由吳麗玉掌控，供夫妻倆挪用。

檢方追查，發現自2013年至2020年間，兩人假借A、B公司「協助引資」的名義，向國鼎收取服務費，實際卻並未提供任何引資服務。僅此一項，A公司就收取2837萬餘元，B公司則收取781萬餘元，全數再轉入夫妻倆手中。

由於兩間公司均屬空殼，未聘僱員工，檢方認定是夫妻檔藉此架構掏空母公司、隱匿金流的工具。

檢方指出，劉、吳二人多年來透過不合營業常規的交易模式，造成國鼎公司重大損失，並刻意利用多層金流掩飾資金來源，涉犯證券交易法非常規交易、特別背信，以及洗錢防制法洗錢罪，本案犯罪所得合計逾5000萬元，已依刑法規定聲請法院宣告沒收，若無法全額沒收，則請求追徵價額，以防資產流失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財