低價轉售、虛報引資！國鼎生技董座夫妻掏空5千萬 檢3罪起訴

檢調追查，國鼎董事長劉勝勇（右）與妻子吳麗玉藉空殼公司灌水交易，將每公斤黃耆粉從1102元抬高至1793元，兩年間讓國鼎多付352萬元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕國鼎生技公司高層夫妻檔，涉嫌長期透過低價賤賣產品、操縱子公司原料進貨價格，以及虛構引資服務費用等手法，掏空公司資產並進行洗錢，總金額逾5千萬元。士林地檢署檢察官劉昱吟偵結後，今依證券交易法非常規交易、特別背信及洗錢防制法等罪，起訴公司董事長劉勝勇、董事兼總裁吳麗玉，並聲請法院沒收犯罪所得。

檢方調查，劉、吳二人為夫妻，分別擔任國鼎生物科技公司（4132）董事長與董事兼總裁，實際掌握公司決策。兩人自2017年至2020年間，將旗下主力產品「牛樟芝菌絲體膠囊」等保健食品，以市價僅3至5折的低價出售給其控制的關係企業A公司。

請繼續往下閱讀...

國鼎因此蒙受逾2500萬元損害，而A公司則再以市價轉售，獲利超過2100萬元。其後，吳麗玉再指示員工從A公司帳戶領現金交給夫妻倆使用，不僅構成背信，更涉及洗錢。

另一環節則涉及黃耆粉原料。檢方認定，劉、吳明知國鼎公司可透過子公司以每公斤1102元價格進貨，卻指示員工透過他們設立的B公司高價購買，每公斤高達1793元，短短兩年間就購進5100公斤，使公司多付出352萬餘元，讓B公司坐收暴利。後續款項同樣被轉匯或提領，由吳麗玉掌控，供夫妻倆挪用。

檢方追查，發現自2013年至2020年間，兩人假借A、B公司「協助引資」的名義，向國鼎收取服務費，實際卻並未提供任何引資服務。僅此一項，A公司就收取2837萬餘元，B公司則收取781萬餘元，全數再轉入夫妻倆手中。

由於兩間公司均屬空殼，未聘僱員工，檢方認定是夫妻檔藉此架構掏空母公司、隱匿金流的工具。

檢方指出，劉、吳二人多年來透過不合營業常規的交易模式，造成國鼎公司重大損失，並刻意利用多層金流掩飾資金來源，涉犯證券交易法非常規交易、特別背信，以及洗錢防制法洗錢罪，本案犯罪所得合計逾5000萬元，已依刑法規定聲請法院宣告沒收，若無法全額沒收，則請求追徵價額，以防資產流失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法