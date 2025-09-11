晴時多雲

民眾注意！老屋辦都市更新 5狀況不得辦理

2025/09/11 09:44

民眾注意！老屋辦都市更新，5狀況不得辦理。示意圖。（資料照）民眾注意！老屋辦都市更新，5狀況不得辦理。示意圖。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕人的年齡漸長，居住的房屋也慢慢變「老」，加上台灣地震頻繁，民眾對於居住安全意識逐漸提高，如何進行都市更新（下稱都更）也漸漸成為不少民眾關注議題。苗栗縣政府工商發展處指出，若有5種狀況原則上不得辦理都市更新，民眾務必注意。

苗縣府工商發展處表示，許多民眾常有疑問「房子能不能申請都市更新？」，若在5種狀況下，包括土地屬於非都市土地；位於都市計畫區內，但屬農業區、保護區、河川區等非都市發展用地；應完成細部計畫卻尚未擬定之地區；基地空地比例過高，或不符合《苗栗縣都市更新單元劃定基準》；建築物年限不足（重建須達30年以上、整建或維護須達20年以上）。

民眾提出申請前必須先確認條件是否符合規定；苗縣府工商發展處提醒，都市更新能改善居住環境、提升公共安全並促進地方發展，但在著手規劃前，請民眾務必確認自家土地是否合乎規定，以避免誤解或徒增期待。

