北約第一槍！波蘭擊落俄軍無人機 國際油價瞬間飆升

2025/09/11 09:17

國際油價週三（10日）收高。（路透）國際油價週三（10日）收高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（10日）收高，每桶漲幅超過 1 美元。市場因波蘭擊落飛入其領空的俄軍無人機，以及美國在以色列襲擊卡達後的隔天，推動了對俄羅斯石油買家的新制裁，而擔憂供應中斷風險。不過，美國原油庫存增加的數據限制了漲勢。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.04 美元，或 1.7%，收在每桶 63.67 美元。

布蘭特原油期貨收漲 1.10 美元，或 1.7%，至每桶 67.49 美元。

地緣政治緊張情勢升溫，波蘭在俄羅斯對烏克蘭西部展開大規模襲擊時，擊落飛入其領空的無人機，這是俄烏戰爭爆發以來首次有北約成員國開火。

以色列週二表示，對位於杜哈的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領導層發動襲擊後，兩大國際基準油價隨後一度上漲近 2%，但之後回吐大部分漲幅，油價當天收漲 0.6%。

儘管如此，目前並沒有立即出現石油供應中斷的威脅。

SEB 分析師指出：「供應過剩擔憂仍壟罩市場，布蘭特原油價格比上週二低了 2 美元。除非實際出現供應中斷，否則油市的地緣政治風險溢價通常不會持續太久。」

消息人士稱，美國總統川普已敦促歐盟對中國與印度這兩個俄羅斯石油主要買家課徵 100% 關稅，作為迫使莫斯科進入和談的戰略之一。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存全數增加，為短期供應前景帶來利空。此外，交易員預期，美國聯準會將在 9 月 16至17 日的會議上降息，這可能提振經濟活動並帶動石油需求。

