系統電攜手德無人機企業QS 推動無人機在地化生產

系統電與 Quantum Systems 宣布策略合作攜手推動無人機在地化生產。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕系統電（5309）攜手德國無人機企業Quantum Systems（QS）策略聯盟，共同打造AI邊緣運算及無人載具解決方案的領先地位，將領先全球的 eVTOL 與空中ISR方案引入台灣。雙方合作推進無人航空系統（UAS）台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務，確保台灣無人機市場能獲得國際級技術，同時也強化長期支持台灣製造深度能量，奠定區域合作新典範。

系統電表示，此合作將扮演在地化的策略角色，負責 Quantum Systems 全產品線在台灣的獨家銷售、生產製造、聯合採購、產品生命週期支援，以及維修訓練服務。

請繼續往下閱讀...

系統電車用行動運算事業部總經理邢健表示，系統電與Quantum Systems 攜手，推動先進無人機的本地化生產並提供長期支援，讓台灣具備更完整的自主應用及開發能力。系統電在製造領域的基礎以及 AI 專業，能提供公共安全、重要任務監測等多面向的空中解決方案。

他補充，此次合作將由系統電提供在地化製造與客製化服務，不僅確保產品能快速量產與穩定交付，也讓台灣成為快速部署、後勤保障與區域研發合作的關鍵據點。

Quantum Systems 執行長 Dave Sharpin 表示，與系統電的合作，展現QS對在地化與長期合作的承諾。藉由這樣的策略夥伴關係，能加速創新腳步，並確保最先進的無人機系統能在整個區域持續發揮影響力。

系統電將於9月18到20日舉行的台北國際航太暨國防工業展 （TADTE） 中，於 I0201 攤位展出 Quantum Systems 的無人機系統，而Quantum Systems 也將於 I1208 攤位同步進行無人機產品展示。兩間公司將透過此次展會平台，與產業夥伴及相關部門單位深入交流，探討台灣在地化生產、訓練與合作的未來機會。

