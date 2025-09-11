晴時多雲

安撫美國 墨西哥宣佈對中汽車關稅提高至50％

2025/09/11 09:25

墨西哥週三（10日）宣佈，將把來自中國的汽車關稅上調至50％。（路透資料照）墨西哥週三（10日）宣佈，將把來自中國的汽車關稅上調至50％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥週三（10日）宣佈，將把來自中國和其他亞洲國家的汽車關稅提高至50％，墨西哥政府表示，這次進口關稅全面改革將保護就業，分析人士則稱，此舉旨在安撫美國。

《路透》報導，墨西哥經濟部表示，最新的行動將針對紡織品、鋼鐵和汽車等多個產業的商品，不同程度地調高關稅，總共將影響價值520億美元（約新台幣1.57兆元）的進口商品。被問到中國汽車的進口關稅時，墨西哥經濟部長艾布拉德（Marcelo Ebrard）表示，已經在向他們徵收關稅了，目前稅率為20％，現在要做的是將關稅提高到可行的最高水位。

艾布拉德補充，如果沒有一定程度的保護，幾乎無法競爭。這些措施剛好符合世界貿易組織（WTO）規定的限制，旨在保護墨西哥的就業，因為中國汽車以「低於參考定價」的價格進入墨西哥市場。

文件指出，關稅將影響那些未與墨西哥簽訂貿易協定的國家，尤其是中國、南韓、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。這項計劃將影響8.6％的進口量，並將保護32.5萬個面臨風險的工業和製造業工作。這些措施還包括對鋼鐵、玩具和機車徵收35％的關稅，紡織品關稅則為10到50％。

目前美國正呼籲拉丁美洲國家限制與中國的經濟聯繫，因為美國和中國正在爭奪在該地區的影響力。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美洲計劃的坎培羅（Mariana Campero）表示，美國不會允許中國利用墨西哥作為後門，並補充，墨西哥對中貿易逆差在過去10年翻倍，去年達到1200億美元（約新台幣3.63兆元）。

Americas Market Intelligence董事總經理普萊斯（John Price）指出，墨西哥向美國出口大量汽車，在試圖保護本土經濟的同時，也在應對美國的壓力。墨西哥人試圖安撫美國人，同時也保護他們過去30年來行之有效的產業政策。

美國與墨西哥和加拿大簽署了自由貿易協定，互為最大貿易夥伴，這項協定使墨西哥免受川普政府大部份關稅的衝擊。Banco BASE分析師席勒（Gabriela Siller）表示，對那些未與墨西哥簽貿易協定的國家徵關稅有兩大目的，首先能增加收入，其次可以在川普面前樹立好形象。關稅措施預將在明年為墨西哥政府額外增加37.6億美元（約新台幣1139.28億元）收入。

