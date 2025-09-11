晴時多雲

黃金跑贏45年通貨膨脹！金價創下「真歷史新高」

2025/09/11 09:32

國際現貨黃金在本週二，一舉突破了1980年1月通貨膨脹調整後的歷史高點。（法新社）國際現貨黃金在本週二，一舉突破了1980年1月通貨膨脹調整後的歷史高點。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價再度刷新紀錄，在週二（9日）一舉突破3650美元/盎司。對此，據報導，本輪的黃金漲勢標誌著一個特殊里程碑，金價首次超越1980年1月通貨膨脹調整後的高點，徹底跑贏長達45年的通貨膨脹，真正締造「歷史新高」。

業內人士指出，沉寂了45年的紀錄終被打破，而這樣的突破往往意味市場正釋放深層信號。「全球對現有貨幣體系的信心正在動搖」。

事實上，黃金歷來在市場承壓時升值。當貨幣購買力下降時，黃金也被視為對沖通脹的工具。由於川普對美國進口產品徵收的關稅可能導致全球物價上漲，因而出現通貨膨脹，這是目前市場最關心的問題。

回顧1980年，美元與黃金脫鉤、通脹高漲、紙資產信用崩塌，黃金當年曾飆破850美元。如今的金價暴漲，雖然驅動因素不同，但背景同樣是金融與政治風險累積。

現今推動金價上漲的因素包括：美國債務與赤字擴張、聯準會公信力受質疑、地緣局勢惡化，以及各國央行、尤其是新興市場大規模增持黃金，這些結構性需求，提供了1980年所沒有的強力支撐。

分析人士認為，投資者之所以爭相湧入黃金，不是因為突然熱愛這種閃亮金屬，而是對傳統錨定資產如美元、美債的信任正在流失，加上聯準會本月可能的降息，更降低了持有黃金的機會成本。

根據高盛最新報告，黃金已成為當前市場最受歡迎的多頭交易，看多與看空比例接近8比1，市場信心達到「史上最強」，無論是多頭或空頭陣營，都將黃金視為避險首選。

