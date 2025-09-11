晴時多雲

債蛙大復活！美10期公債拍賣海外需求創次高 華爾街被拒門外

2025/09/11 09:25

美國財政部週三（10日）拍賣390億美元10年期公債，在海外需求強勁下，得標利率大幅下降至4.033%，創1年來新低。（彭博）美國財政部週三（10日）拍賣390億美元10年期公債，在海外需求強勁下，得標利率大幅下降至4.033%，創1年來新低。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週三（10日）拍賣390億美元10年期公債，在海外需求強勁下，得標利率大幅下降至4.033%，創1年來新低，值得注意的是，代表海外需求的間接認購比例高達83.1%，創史上第2高，而作為承接所有未購買供應的“接盤俠”，華爾街大行一級交易商獲配比例僅4.2%，創史上最低。

華爾街見聞報導，本次10年期美債拍賣得標利率為4.033%，較上次8月6日的4.255%大幅下降，並創下去年9月以來最低，且得標利率比預發行殖利率低1.3個基點，這是自4月市場動盪以來最大的1次，顯示需求強勁。

投標倍數表現同樣亮眼，本次拍賣為2.65倍，為4月以來最高，前次報2.35倍，6次拍賣的均值為2.556倍。

值得關注的是拍賣內部數據，通常由外國央行等機構透過一級交易商或經紀商參與競標的間接認購比例為83.1%，為歷史第2高，僅次於4月市場恐慌/基差交易崩盤時的87.9%。

包括對沖基金、退休基金、共同基金、保險公司、銀行、政府機構和個人在內，衡量美國國內需求的直接認購比例為12.66%，為今年4月以來最低。

至於作為承接所有未購買供應的“接盤俠”，一級交易商（Primary dealers）本輪獲配比例僅為4.2%，創下歷史最低，凸顯實際需求強勁。

彭博社評論指出，華爾街大行幾乎被9月10日的美國財政部10年期公債拍賣拒於門外，這是自2003年美國財政部開始公佈投標參與率數據以來，10年期公債拍賣中一級交易商獲得的金額最小的1次。

