中探針估下半年營運逐季成長 明年拚半導體占比續增

2025/09/10 19:30

中探針總經理馮明欽今 （10） 日指出，測試座（Socket）產品與PIN開始小量出貨給台系IC設計大廠，今年營收可望逐季成長，也期望下半年能開始單季轉虧為盈。（記者洪友芳攝）中探針總經理馮明欽今 （10） 日指出，測試座（Socket）產品與PIN開始小量出貨給台系IC設計大廠，今年營收可望逐季成長，也期望下半年能開始單季轉虧為盈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan 2025國際半導體展今（10）日正式登場，測試介面廠中探針 （6217） 展出最新測試座 （Socket） 產品，總經理馮明欽今 （10） 日指出，測試座（Socket）產品與PIN開始小量出貨給台系IC設計大廠，今年營收可望逐季成長，也期望下半年能開始單季轉虧為盈。

中探針今年展出在半導體展出Socket測試座、微機電式探針（MEMS）、1200瓦以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket）等3項新產品，半導體相關營收占約達2成以上，明年將拚達約3成，公司預期將還會續攀升。

馮明欽表示，微機電式探針主要應用在先進製程的晶片測試，特別是高效能運算、GPU、AI處理器，隨著先進封裝技術，探針卡需要更高的接觸密度，MEMS探針的重要度就越高。中探針與合作廠商共同開發微機電式探針，新產品正在推廣中。

此外，中探針去年首度參加半導體展，即展出800瓦以上的高功率老化測試座，今年則提高為1200瓦，已向設備商驗證完成，未來可貢獻營收。

連接器目前是中探針的主要營運產品，馮明欽指出，中探針陸續獲得智慧眼鏡組訂單，顯示技術獲得國際認同。同時，新產品也打進無人機的鏡頭連結器供應鏈，已在第2季交貨，隨著這兩項新產品問世，公司毛利率可望逐漸改善。

中探針8月營收3.41億元，月增3.28%、年增14.1%，創39個月以來單月新高。公司指出，中探針是美系手機大廠的供應商，最近客戶進入拉貨期，隨著營收擴增，今年下半年將力拼單季開始轉虧為盈。

