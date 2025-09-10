晴時多雲

中國改革開放以來首次連3年通縮！8月CPI跌幅超預期 PPI連跌35月

2025/09/10 16:28

中國改革開放以來首次連3年通縮。（法新社）中國改革開放以來首次連3年通縮。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著通縮困境持續，中國8月消費者物價指數（CPI）跌幅超出預期，並是3個月來通膨率再度跌破0%，生產者物價指數（PPI）年減幅度雖然縮小，但為連續第35個月陷入負值。凱投宏觀中國經濟學家黃梓純說，中國的通縮程度遠較2008年金融海嘯時期更加嚴峻。

中國國家統計局10日公佈，8月CPI年減0.4%，從7月的0%下滑，高於經濟學家預期的0.2%緊縮，加劇通縮可能正固化的疑慮。PPI年減2.9%，符合預期，從7月的年減3.6%，減幅縮小，為6個月來製造業通縮首度放緩。

黃梓純指出，耐久性消費品（consumer durables，衡量整體物價壓力更佳指標）通縮進一步加劇，從7月的3.5%升高至3.7%，中國的通縮程度已較2008年金融危機時期嚴峻。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學家徐天辰也指出，已步入第3年的PPI通縮雖較前幾個月放緩，但「中國距離（價格）持續上升週期仍有一段距離」，究其原因在於中國不願積極對工業產能實施限制，以及全球對原物料與工業產品的需求逐漸疲軟。

彭博報導，這是中國自1970年代改革開放以來，首度連續3年陷入通貨緊縮，連續9個季度的整體價格下滑，反映供需之間的失衡，衝擊企業的資產負債表，並壓低家庭與政府收入。

法國興業銀行大中華經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）說，「由於中國房價下滑，以及政府補貼的影響消退，中國CPI的前景仍然脆弱」。

疲軟的內需將是中國政府扭轉通縮努力的障礙。儘管初步跡象顯示，在中國當局近期抑制產能過剩的政策下，煤、鋼與同等一些大宗商品已減產，但目前尚不清楚這種改善能否持續，致使價格長期反彈。

